Manfredonia. Rizzi “Lo strano caso della scomparsa degli alberi di Lago Salso”

“Sono passati anni dal 20 ott 2017, quando segnalai per posta elettronica alla Direttrice dell’Ente Parco la scomparsa di quasi tutti gli 850 alberi censiti dalla stesso Ente Parco presso l’Oasi Lago Salso, principalmente alberi da frutto molti dei quali erano ulivi. Mi fu detto per le vie brevi che l’Ente avrebbe interessato gli organi di controllo.

Tenuto conto, inoltre che pochi mesi prima della loro scomparsa l’Ente Parco aveva effettuato interventi di potatura e risanamento di quegli alberi per un importo di 52.744,47 euro (valore riportato nel quadro economico del progetto). Da allora, malgrado abbia più volte risegnalato a voce il problema agli organi del Parco in diverse riunioni, non ho mai ricevuto risposta, eppure ritengo che la scomparsa di circa 850 alberi in un area recitata il cui accesso avviene tramite un cancello e con la presenza di una stazione dei carabinieri forestali, non possa avvenire senza che nessuno abbia notato tale scomparsa; che oggettivamente ha richiesto diversi giorni di lavoro e in ogni caso non riesco a comprendere per quale ragione tutto rimane in silenzio malgrado le mie ripetute segnalazioni.

Inoltre, penso che la scomparsa di quasi 850 alberi ( come viene attestato dai documenti relativi agli interventi finanziati dall’Ente Parco) in un area brulla caratterizzata solo da vegetazione erbacea dovrebbero avere un notevole valore ecologico e paesaggistico, visto che erano piantumati di fronte ad una strada ad intenso traffico, come la strada delle saline, eppure nessuno ha visto nulla e nessuno ne vuole parlare… Penso che sia lecito per un cittadino chiedersi il perché?”

Così sui social Vincenzo Rizzi, di Centro Studi Natura.