Meteo Gargano. Torna il sole a Natale poi instabile

Meteo Puglia: correnti più fredde dai Balcani raggiungeranno il Sud-Est attivando della variabilità sulla Puglia con rovesci e qualche temporale al mattino su termolese, Puglia garganica, barese e brindisino in estensione nel corso del pomeriggio anche a restante Puglia e Basilicata. Migliora parzialmente a fine giornata con schiarite da Ovest, salvo qualche residuo piovasco tra medio-alta Puglia e Nord Lucania. Temperature in diminuzione. Venti forti di Maestrale con mare Adriatico tendente a molto mosso o agitato, mosso lo Ionio.

MARTEDI’: Prosegue l’afflusso di correnti fresche di Maestrale in scorrimento lungo il bordo orientale dell’alta pressione in espansione da Ovest. Giornata a tratti ancora variabile ma con ampi spazi soleggiati; da segnalare la possibilità di qualche disturbo sul Gargano. Venti moderati settentrionali o nordoccidentali. Zero termico nell’intorno di 2000 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da molto mossi a mossi. Temperature stabili o in ulteriore lieve flessione.