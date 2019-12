Moscone “Vicinanza e sostegno al confratello Luigi Renna”

Anche Sua Ecc. Rev.ma Mons. Franco Moscone, arcivescovo di ManfredoniaVieste-San Giovanni Rotondo, esprime la propria solidarietà nei confronti del vescovo

Luigi Renna, vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, per le infondate accuse mosse da

certa informazione locale.

“Manifesto vicinanza e sostegno – è la dichiarazione dell’Arcivescovo – al

confratello nell’episcopato don Luigi Renna, oggetto di numerosi attacchi mediatici da

parte di alcune testate giornalistiche. Insieme, nella trasparenza e nella condivisione,

stiamo combattendo la medesima battaglia per affrontare e risolvere le diverse

problematiche sociali, economiche e politiche del nostro territorio, in un fase così

buia della nostra quotidianità. Sbagliano quanti utilizzano una distorta e limitata

lettura del nostro operato per creare sterili e inutili contrapposizioni che, nella realtà,

non esistono”.

Chiaro ed evidente il richiamo dell’arcivescovo Moscone alla perfetta sintonia che

muove e concretizza l’azione dei due pastori di altrettante Chiese di Capitanata, che così

conclude: “Mi associo in perfetta comunione alle scelte compiute dal vescovo Renna

e auspico che l’informazione si lasci sempre più guidare dalla onestà intellettuale e

da una fattiva volontà di comunicare nella verità”.