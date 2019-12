Movimento 5 Stelle Manfredonia: ecco Giocattoli in Movimento

Anche quest’anno, in prossimità del Natale, i ragazzi del Movimento 5 Stelle organizzeranno l’evento “Giocattoli in Movimento”.

Il 27 dicembre, presso la sede le MOVIMENTO 5 STELLE in Via delle Cisterne 14, tutti i cittadini potranno partecipare a questa splendida iniziativa.

I nostri cari bambini e le loro rispettive famiglie potranno vivere questo momento di socializzazione che pone al centro i temi del riuso e della condivisione. Difatti, tutte le famiglie potranno portare due o più giocattoli per donarli o scambiarli con i giochi donati da altre famiglie.

I giocattoli che resteranno al termine dell’iniziativa saranno devoluti ai reparti di pediatria degli ospedali o a case famiglia, al fine di permettere ai meno fortunati di ricevere questo gesto d’affetto durante il periodo natalizio.

Con Giocattoli in Movimento le festività, troppo spesso sinonimo di consumo in eccesso, assumono un significato di sostenibilità, sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista umano.

Ti aspettiamo in sede per “Giocattoli in Movimento” il 27 dicembre.

Insieme renderemo la festa del Santo Natale un momento di gioia per tutti!