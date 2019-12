Musicalis Daunia dona un “Concerto d’auguri”

Dopo il grande successo della terza edizione, innestata nella 36esima rassegna degli Amici della Musica di Lucera, e chiusasi il 30 novembre scorso, Musicalis Daunia propone una serie di eventi che hanno l’obiettivo di raccogliere le forze organizzative del sodalizio federiciano, accogliere nuovi contributi e preparare al meglio il calendario che partirà ad ottobre 2020.

Protagonisti della serata saranno due artisti pugliesi molto noti: il violoncellista Francesco Mastromatteo e la pianista Viviana Lasaracina.

Affascinante il programma che proporranno domenica. Il concerto anticipa infatti le celebrazioni beethoveniane che attraverseranno il 2020, in occasione del 250esimo anniversario dalla nascita del genio di Bonn, con l’esecuzione della Sonata op.5 n.2, primo capolavoro in assoluto nel genere della sonata per pianoforte e violoncello con i due strumenti trattati in maniera ugualmente virtuosistica. Ad essi segue un omaggio a Chopin con l’esecuzione della Polacca Brillante op.3, dedicata alla professoressa Elvira Calabria e alla famiglia Calabria–Di Ruberto, prima sostenitrice del nuovo corso di Musicalis Daunia, e da sempre mecenati delle stagioni concertistiche lucerine, per concludere con la Sonata op.19 di Rachmaninov, brano che ricorda realmente i racconti natalizi, con il gelido inverno russo contrastato dal calore emotivo dei temi e dall’affascinante virtuosismo pianistico, dalla straordinaria ampiezza di volume raggiunta dalla voce del violoncello. Brano di straordinaria ricchezza emotiva ed artistica cui si affida l’avvincente sfida di trovare nuove risorse economiche per il lungo viaggio del 2020 di Musicalis Daunia.

Di fianco alle storiche figure dell’abbonato e del sostenitore, nasce quella del “sostenitore artista” che potrà sponsorizzare un intero concerto che, di conseguenza, gli verrà intitolato.

La speranza è quella di creare un circolo virtuoso di privati, aziende e attività che sostengano la cultura musicale a Lucera e in Capitanata in generale, poiché molte date della stagione sono fissate a Foggia e in altri comuni della provincia.





Francesco Mastromatteo, direttore artistico di “Classical Music for the World” ad Austin e della stagione Musicalis Daunia, svolge la sua intensa attività concertistica in Europa e negli Stati Uniti, dove è molto richiesto e apprezzato da atenei e istituzioni private sia per le sue performance artistiche che per le sue lezioni. Di recente, infatti, è stato invitato come Edwards Visiting Professor Scholar presso la Marshall University in West Virginia. Tiene recitals, lectures e master class come solista e camerista per istituzioni quali University of Nevada Las Vegas, Oklahoma City University, Oklahoma Conservatory, Southern Methodist University – Dallas, Marshall University, Keene State College, e partecipa come docente e concertista a festival in Germania (Jülich Impressions, Robert Schumann Konservatorium Zwickau), Polonia (Hello Cello Festival Cracovia) e Olanda (Koningkerk Den Haag). Ha completato il Dottorato in Violoncello Performance presso la Butler School of Music della University of Texas at Austin nel 2012 sotto la guida di Bion Tsang e ha conseguito il Master of Music e l’Artist Certificate presso la Meadows School of the Arts di Dallas sotto la guida di Andres Diaz. Dal 2013 è docente di Musica da Camera presso il Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, per la sede di Rodi Garganico.

Viviana Lasaracina si è aggiudicata il primo premio assoluto in numerosi concorsi pianistici nazionali. Tra i più recenti successi si ricordano il terzo premio e il premio per la migliore interpretazione della musica spagnola al concorso internazionale “Ciudad de Ferrol” 2009, il terzo premio e premio del pubblico al “Ciudad de Jaen” 2011 in Spagna. Inoltre, si è aggiudicata le audizioni internazionali della “New York Concert Artists and Associates” per il debutto in Carnegie Hall a New York, dove ha poi tenuto un recital nel marzo 2014. Intensa l’attività concertistica, solistica e in formazione da camera e con orchestra; dopo il debutto in Sala Verdi a Milano per la “Società dei Concerti” nel 2006, si è esibita in importanti sale e Festival in Italia e all’estero, ed ha preso parte a trasmissioni per Radio Vaticana e Rai Radio 3.