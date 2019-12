Omicidio “Margherita”, arresto a Bari

Laa Bari, arresta il responsabile dell’omicidio di “Margherita”, la ragazza polacca assassinata nel 2012, i cui resti furono rinvenuti nei locali delle ex acciaierie “Scianatico” il 10 maggio 2017.

Come riporta Il Messaggero: “Accanto alle ossa, gli investigatori, coordinati dal pm Gaetano De Bari, trovarono un laccio emostatico e questo fece inizialmente pensare ad una morte per overdose di droga. Le successive indagini, anche grazie ad accertamenti tecnici di tipo genetico, hanno consentito di identificare la vittima e ricostruire cause e responsabilità del decesso”.

I particolari verranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà, alle ore 10.30, presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Bari.