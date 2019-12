Sia Cerignola, lavoratori “Preoccupati per il nostro futuro”

I lavoratori unitamente alle segreterie territoriali del comparto igiene ambientale del Consorzio di Bacino FG/4 esprimono preoccupazione per l’evolversi dell’emergenza che ha visto negli ultimi giorni, coinvolte con grande senso di responsabilità, le istituzioni regionali, comunali, la parte imprenditoriale e le rappresentanze sindacali di categoria nel siglare un accordo complesso per sventare l’emergenza rifiuti nelle comunità coinvolte in prossimità delle festività del Santo Natale.

Sembrava conclusa in extremis la fase di concertazione tra tutti i soggetti interessati e si attendeva solo lo start up quando un’amministrazione, Orta Nova, ha inteso venir fuori dal quel percorso transitorio, in attesa di una definizione dell’emergenza, che avrebbe visto non violate le aspettative e garanzie dei lavoratori unitamente a quella particolare attenzione per i servizi da erogare alle comunità.

Si spera nell’ultimo tentativo di mediazione nella giornata di lunedì presso l’Ager a Bari con la speranza che tutti gli sforzi non vengano resi vani e che le comunità non sprofondino in una emergenza rifiuti durante le festività e i lavoratori ritornino nell’incertezza e nel dramma dell’ancora tutto in “forse”.

Le OO.SS. e i lavoratori tutti si sentono obbligate a lanciare un appello a tutte le amministrazioni comunali e alla regione Puglia affinché diano soluzione al problema riportando serenità e garanzie istituzionali alle comunità e ai circa 200 lavoratori.

Foggia, 22 Dicembre 2019 – Le Segreterie territoriali.