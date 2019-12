“Queste immagini devono scuotere le coscienze di ognuno. Un atto vile e criminale avvenuto questa mattina nelle campagne della nostra città., dalle prime indagini sono chiari i segni di avvelenamento. Mi sono recato personalmente sul luogo, certe scene non le auguro a nessuno, sono fortemente scosso”.

Lo riporta su Facebook il sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti allegando diverse foto dell’accaduto.

“Invito chiunque ha informazioni sull’accaduto -aggiunge- di informare gli organi inquirenti, oppure di scrivermi in privato o rivolgersi all’Enpa locale. Sia chiaro andiamo fino in fondo, chi ha commesso questa barbarie la pagherà cara. Questa città è abitata da gente perbene che non si piegherà mai ai criminali”.