Via al progetto della Ciclovia Adriatica dal Delta del Po al Gargano

, percorso Chioggia-Gargano di circa un migliaio di chilometri, finanziato con fondi ministeriali, che collega il Veneto con la Puglia.

La scadenza del bando, a cui potranno partecipare anche raggruppamenti di società di progettazione europee, è il 30 gennaio 2020, l’importo complessivo a base d’asta è di 922.399,72 euro e le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite nel termine di 180 giorni consecutivi dalla stipula del contratto. A breve verrà pubblicato anche il bando relativo ad un secondo tronco di progettazione che riguarda il tratto di Ciclovia Adriatica da Trieste a Chioggia, capofila Friuli-Venezia-Giulia, mentre non è ancora definito se la restante parte del percorso dal Gargano in giù (ben 350 km) beneficerà del cofinanziamento statale oppure sarà completamente a carico della Regione Puglia.

La Ciclovia Adriatica è il progetto di un itinerario che corre parallelo al Mare Adriatico e si snoda dall’Istria a Santa Maria di Leuca, 1.5000 km, passando da spiagge sabbiose a lagune e falesie sul mare, in un contesto ambientale e di forte impatto turistico che attraversa numerosi siti UNESCO (Venezia, Ravenna, Delta del Po e, a poca di distanza, Urbino, San Marino, Monte Sant’Angelo), oltre che varie aree protette (Parco Nazionale del Gargano, il Conero, Miramare e numerose riserve regionali).

L’itinerario garganico della Ciclovia Adriatica prevede interessanti novità. In primis, si dovrà valutare la fattibilità di riconvertire in pista ciclopedonale il sedime della ferrovia adriatica da Termoli a Lesina, dove il famoso “collo di bottiglia” ferroviario (binario unico) verrà sostituito da una nuova variante di tracciato. Quindi, la Ciclovia dei Laghi del Gargano che permetterà grazie ad una serie di sentieri-natura e diramazioni di realizzare una “rete della mobilità lenta” intorno alle lagune di Lesina e Varano, il periplo del Gargano passando per Rodi, Peschici, Vieste e Mattinata ed infine un lungo rettilineo attraverso le zone umide di Capitanata da Siponto fino alle saline di Margherita nella Provincia Barletta-Andria-Trani, tutto da realizzarsi prevalentemente come pista ciclabile.

Secondo Giuseppe Dimunno di FIAB (Federazione Italiana Ambiente Bicicletta) “non sarà un progetto semplice, ma con molteplici sfide dal punto di vista tecnico e paesaggistico. Ad esempio, potrebbe essere necessario ricorrere alla realizzazione di tratti a sbalzo sulle strade panoramiche del promontorio garganico, non diversamente da quanto già realizzato in via sperimentale sul Garda. La Provincia di Foggia ha approntato un innovativo Piano della Mobilità Ciclistica, che prevede una vasta rete cicloturistica che include anche il Tavoliere e i Monti Dauni. Finalmente, arrivano i primi atti concreti di un progetto che dovrebbe cominciare a diventare realtà nei prossimi 3-4 anni”.

A cura di Beppe Munno