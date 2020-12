“Ancora un uso privato di un bene pubblico di Landella e i suoi amici”

Foggia, 23 dicembre 2020. “Spiace constatare che il sindaco Franco Landella sia recidivo sull’utilizzo e sulla funzione dei beni comunali.

Dopo l’aula consiliare usata come location per i propri cambi di casacca privati, in piena seconda ondata da Coronavirus, quando la nostra città era in zona arancione piegata dal contagio, con il teatro chiuso e i luoghi della cultura interdetti ad operatori e pubblico, dal Gabinetto del Sindaco arriva l’autorizzazione per la festa di laurea privata di un artista personale del suo circuito di panem et circenses, oggi azzerato dal Covid, ma avvezzo a quei luoghi e ad innumerevoli affidamenti pubblici”.

È quanto rileva il capogruppo del M5S al Comune di Foggia Giuseppe Fatigato, dopo il clamore delle foto dell’evento del baritono Emanuele Pacca, che ha festeggiato la sua laurea con parenti e amici in Sala Fedora, nel Teatro Giordano, lo scorso 12 dicembre.

“Non conosciamo le doti attoriali e liriche dell’artista imprenditore, che sicuramente saranno ottime- aggiunge l’eletto pentastellato- ma forse per la sua abitudine all’incarico pubblico (ultimo in ordine di tempo l’Estate in Villa) avrà pensato fosse lecito chiedere l’autorizzazione per la Sala Fedora per i suoi festeggiamenti, mentre moltissimi altri suoi colleghi non sanno quale sarà il loro futuro e non hanno accesso con altrettanta facilità ai più prestigiosi spazi comunali.

L’artista, contravvenendo alle regole anti contagio, ha almeno pagato la sala comunale?

Oppure gli è stata concessa in virtù della sua amicizia col sindaco, dato che né l’assessora al ramo competente né il dirigente erano a conoscenza della vicenda? Spero che abbia regolarizzato o che regolarizzi al più presto la sua posizione.

Propongo che a tutti i prossimi laureandi foggiani, nel 2021, sia accordata, gratuitamente, previa richiesta, una delle 4 sale cittadine, per le loro feste qualora volessero farle, la Sala Fedora, la Sala Mazza, la Sala Rosa e la Sala Consiliare”.