Antiche tradizioni sipontine – Maste Gesèppe (mastro Giuseppe)

Quando non ancora la fogna nera aveva “conquistato” tutte le zone abitative della città sipontina, era abitudine non solo di portare il cantaro (u ruuagne) giù, verso il mare (abbasce u pertus’u moneche), ma anche nella parte alta della città, oltre le mura, o sopra alla Tribuna (sop’i mure o sop’a Trejune ); ed anche da queste parti, in mezzo ai fichi d’India, si recava, di notte, qualche spirito libero (curaggjuse) a defecare (a caché…a fé da curpe).

Tra questi spiriti vi è stato pure mastro Giuseppe, il quale, forse, si era avventurato un po’ oltre nei meandri delle colture dei frutti spinosi. E qui, suo malgrado, era incappato in una brutta avventura.

Si racconta che in quella zona era in atto una riunione (“sabba”) di sei megere (mascejéle o mascejére) le quali avevano notato la presenza di un estraneo, per cui fecero scaturire dal cielo lampi, tuoi e saette (lambe, trune e sajètte), mettendo veramente in difficoltà il mal capitato.

Alle invettive delle megere, mastro Giuseppe, disperato, ha dovuto esprimersi con un augurio di scongiuro.

-Abballe abballe, maste Gesèppe

e da seje ne sime sètte.

– Se me nn’èsse da sti bbotte

ne nge jèsse cchjù a caché lla notte.

-Balla balla. mastro Giuseppe/ e da sei ne siamo sette/-Se riesco ad uscire fuori da queste botte/ non esco più a defecare la notte.