Carla Calabrese: “Il 2020 di Confcooperative Foggia”

Foggia, 23 dicembre 2020. “Cari Cooperatori, Care Cooperatrici, nell’approssimarsi della fine di quest’anno così particolare, vorrei illustrare l’attività svolta, gli obiettivi ed il ns contributo nei processi generativi del mondo cooperativo”.

“Confcooperative Foggia è un’organizzazione imprenditoriale di livello provinciale, espressione territoriale di Confcooperative, Associazione Nazionale Autonoma di Rappresentanza, Assistenza, Tutela e Revisione del Movimento Cooperativo ed è presente in tutti i comuni della Provincia attraverso la rete territoriale delle proprie associate”.

I NUMERI DI CONFCOOPERATIVE FOGGIA

Confcooperative Foggia ha incrementando la propria base associativa nell’anno 2020 con l’adesione di 12 nuove cooperative per un totale di 313 imprese aderenti che esprimono un fatturato di circa 400.000.000 euro e un costo del lavoro di 60.000.000 euro.

Si illustra nella seguente tabella la consistenza accertata di Confcooperative nella Provincia di Foggia.

COOPERATIVE ISCRITTE ALLA CONFCOOPERATIVE Foggia

Confcooperative nazionale – dati al 14.12.2020

FEDERAZIONI Nr. coop.

Fedagri 135

Federabitazione 11

FederazioneSanità 9

Federcasse* 1

Federconsumo 1

Federcoopesca 12

Federcultura 12

Federlavoro 69

Federsolidarietà 62

Segr. Mutue 1

TOTALE 313

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DI CONFCOOPERATIVE FOGGIA

• Revisione biennale alle cooperative aderenti ai sensi del DLCPS 14/12/47 n.1577;

• Promozione, Tutela e Valorizzazione delle imprese cooperative aderenti;

• Coordinamento, Aggiornamento e Assistenza;

TRATTI DISTINTIVI DELLA COOPERAZIONE

• Mutualità interna ed esterna

• Partecipazione Democratica

• Radicamento Territoriale

• Centralità del Socio

• Porta aperta

• Reti e filiere (cooperazione tra cooperative)

Pur dovendo affrontare la difficile situazione epidemica, Confcooperative ha continuato nel suo lavoro di assistenza e sostegno alle aderenti. Nelle cartelle che seguono si è voluto affrontare mese per mese il cammino percorso:

Gennaio

– Proseguono proficuamente le attività relative al progetto Comunità Generative, con cui Confcooperative in qualità di partner di CRESCO – Centro ricerche e studi sulla cooperazione, ente di formazione di emanazione dell’unione, intende realizzare un percorso partecipativo a favore della popolazione di Bovino per pervenire alla costituzione di una locale cooperativa di comunità che abbia come fulcro principale, anche se non esclusivo, la creazione di una comunità energetica per l’autoproduzione e la distribuzione locale di energia da fonti rinnovabili. Inoltre tra gli obbiettivi principali la cooperativa di Comunità si occuperà della gestione e valorizzazione dei beni comuni, del recupero di vecchi mestieri e tradizioni locali per il marketing territoriale e l’attivazione di nuove attività economiche per l’animazione socio-economica del centro storico.

– Ha avviato il Progetto di Servizio Civile In Formamentis che impegna 4 volontari nell’attività di orientamento e informazione dei cittadini appartenenti a queste categorie deboli (giovani e adulti disoccupati, anziani) e gli altri possibili utenti circa la gamma dei diritti, delle prestazioni e delle modalità di accesso alle risorse sociali disponibili nel territorio, allo scopo di ridurre le disuguaglianze nell’accesso al sistema dei servizi sociali, causate da molteplici fattori (logistici, politici, culturali, informativi, ecc.). La finalità dello “sportello informa” risulta quindi essere di tipo informativo – formativo – culturale – assistenziale – consultivo.

Febbraio

– Nell’ambito del PSR PUGLIA 2014/2020. Sottomisura 1.2 “Progetto: “FILIERA COOPERATIVA E CRESCITA DIFFUSA, ha sostenuto l’unione Confcooperative Bari Bat nella realizzazione di un seminario con tema “Ortofrutta: Biologico e qualità”, registrando la partecipazione di circa 30 cooperatori del territorio interessati a fare rete nello sviluppo del settore biologico.

– Nell’ambito del PSR PUGLIA 2014/2020. Sottomisura 1.2 ha realizzato in partenariato con Confcooperative Puglia il seminario “Sostenibilità e innovazione nel sistema vitivinicolo” in cui si è sviluppato il tema della digitalizzazione dell’impresa vitivinicola che ha interessato circa 15 cantine aderenti.

– Assemblea congressuale per il rinnovo delle cariche sociali che ha sviluppato il tema “Costruttori di Bene comune, la cooperazione come volano di sviluppo del territorio”, e registrato, alla presenza di oltre 100 cooperatori delegati, l’elezione della mia persona in qualità di presidente.

Marzo

– Assistenza e vicinanza ai soci con informazione e consulenza sulle principali novità normative e sugli strumenti di sostegno finanziario.

– Interventi di tutela politico sindacale volti a tutelare le cooperative sociali aderenti con la richiesta di applicazione Artt.47 e 48 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 inoltrata all’Asl FG ed agli ambiti territoriali della provincia di Foggia; la sottoscrizione e divulgazione del protocollo d’intesa regionale, siglato dalle associazioni del movimento cooperativo e da quelle sindacali e finalizzato alla richiesta della FIS per le cooperative dei diversi settori.

Aprile

– In considerazione del perdurare della pandemia Covid-19, Confcooperative ha prodotto un Piano Exit Strategy Covid che, supportato da un Comitato Scientifico composto da esperti in diverse specializzazioni, ha elaborato un’APP Confcooperative per monitorare in assoluto anonimato l’andamento all’interno della propria azienda e la possibilità di acquistare test sierologici rapidi ad un costo sotto la soglia del prezzo attualmente presente sul mercato.

Maggio

– Si è svolta in streaming la prima seduta del neoeletto Consiglio Provinciale in cui è stato nominato quale Vice Presidente, il consigliere Mario De Angelis, e sono stati conferiti gli incarichi per i diversi settori.

Luglio

– Ha partecipato ai lavori dell’Assemblea Congressuale di Confcooperative Puglia che il 30/07 us ha visto i delegati dell’unione di Foggia impegnati anche nel rinnovo delle cariche sociali. Piero Rossi è stato riconfermato alla guida di Confcooperative Puglia per i prossimi 4 anni.

Settembre/Ottobre

– Ripresa delle attività generali e partecipazione con le proprie cantine cooperative aderenti al BEWINE 2020 Puglia Enoica: primo salone mediterraneo dei vini presso i padiglioni 18-20 della nuova fiera del Levante. Un viaggio tra i vini cooperativi di eccellenza.

– Partecipazione all’assemblea nazionale con la riconferma del Presidente Gardini e conclusione della stagione assembleare.

Continuativo il nostro impegno quotidiano nel:

– sostenere la messa a sistema degli strumenti e dei progetti confederali;

– favorire momenti di incontro con le istituzioni e la politica per far conoscere le nostre eccellenze, le nostre filiere, la nostra opera di costruttori di bene comune, la nostra sussidiarietà nei servizi per le comunità;

– perfezionare e implementare il sistema di servizi e consulenze dedicati alle grandi imprese

– promuovere consulenza relativa ai diversi strumenti finanziari di sistema: Banche di Credito cooperativo, Gruppi Bancari, Fondosviluppo, Cooperfidi, CFI.

LE SFIDE INTERNE ED ESTERNE DELLA COOPERAZIONE DEL FUTURO

– Rispetto delle regole, contrasto alla criminalità, governante e cultura cooperativa, riutilizzo dei beni confiscati.

La criminalità ha duramente colpito alcune nostre associate. Nel ribadire la condanna per tali sistemi criminali siamo attivi nel promuovere presso le associate la cultura della legalità, della giusta paga agli operai nell’applicazione della dottrina Sociale della Chiesa che è nostro baluardo sin dalla nascita.

• Le cooperative associate, come tutte le imprese italiane, hanno subito un calo del fatturato con conseguenti problemi di tipo economico finanziario. Confcooperative, insieme alle altre centrali, ha lavorato perché il Governo centrale e quello regionale, emanassero strumenti di sostegno alle nostre imprese danneggiate dal Covid. In più la nostra organizzazione ha messo in campo azioni di accompagnamento alle cooperative iscritte per meglio districarsi tra le varie opportunità e scegliere quelle più utili alle proprie necessità. In aggiunta alle misure pubbliche, Fondo Sviluppo sta sostenendo sia i processi di capitalizzazione delle cooperative utili alla trasformazione e allo sviluppo delle stesse, oltre che convenzioni per facilitare l’accesso al credito come ad esempio quella con Banca Etica.

ATTIVITA’ PROGRAMMATICHE

• Crediamo fermamente che la cultura cooperativa possa essere proposta a livello educativo. Per questo motivo siamo presenti presso alcuni Istituti Tecnici nei quali svolgiamo seminari di Educazione alla cultura cooperativa e offriamo il nostro supporto alle Dirigenze scolastiche nella ASL (alternanza scuola lavoro).

• Continueremo la nostra attività di rappresentanza, nella speranza che il mondo politico si dimostri più sensibile, di quanto finora fatto, ad una interlocuzione costruttiva e partecipata.

• Seguiremo con vivo interesse il cammino del Recovery Found, perché possa diventare opportunità di sviluppo sul nostro territorio.

• Siamo pronti per affrontare il 2021 con le sfide che esso porterà nel campo del sociale e della sanità essendo questi settori che con la pandemia hanno evidenziato tutta la loro importanza strategica.

• Vigileremo sul sistema dei bandi e delle assegnazioni perché esse rispettino i principi di legalità ai quali ci ispiriamo

Si riporta il contributo di uno dei settori che maggiormente stanno vivendo il momento di crisi e per i quali sollecitiamo, soprattutto a livello nazionale, una maggiore attenzione e nuovi modelli di sviluppo.

Fedagripesca – settore agricolo

“Nonostante un anno complesso e dai risvolti spesso drammatici, sia per quel che concerne le vite umane che la vita delle imprese – ha dichiarato il vice presidente di Confcooperative Foggia con delega alla Agricoltura e Foreste Mario De Angelis – i settori che rappresento del mondo cooperativistico della provincia di Foggia, sia pure soffrendo, hanno mantenuto la “barra al centro”. Ma questo solo grazie all’impegno delle imprese, che hanno investito in un momento di “fermo”, credendo in una possibile ripresa del Mercato. Anche se abbiamo vissuto un PSR travagliato – ha proseguito De Angelis- i bandi emessi dalla Regione Puglia, a cui abbiamo partecipato, sono andati tutti in porto grazie alle strutture tecniche che supportano il nostro lavoro, ma soprattutto all’impegno delle singole cooperative che non hanno mai perso la fiducia anche in un momento così difficile. La cosa che ci rende più orgogliosi di questo cammino intrapreso ormai da un lustro – ha concluso il vice presidente De Angelis- è quello di aver messo a circolo una filiera che può contare ormai su un proprio sviluppo economico – occupazionale, che spinge il mercato d’impresa ad investire in un territorio che rischiava di svuotarsi dalle grandi potenzialità delle nuove generazioni”.

Settore Pesca

Il 2020 è stato un anno molto difficile per la pesca e per l’acquacoltura soprattutto a causa della crisi pandemica che di fatto ha provocato una forte riduzione della domanda da parte dei mercati e la chiusura del circuito Horeca riducendo drasticamente lo smercio e il fatturato di tutte le imprese. La pesca soffre la forte riduzione dell’attività determinata dai piani di gestione imposti dall’UE. L’acquacoltura deve fronteggiare le frequenti morie di molluschi dovute probabilmente ai cambiamenti climatici. Nel 2021 per quanto riguarda la pesca sarà necessario continuare a contrastare la politica europea orientata ad una ulteriore riduzione dello sforzo di pesca, senza tra l’altro aver valutato gli effetti della riduzione praticata nel 2020, per poter garantire redditività alle imprese che altrimenti sarebbero costrette a chiudere. Per l’acquacoltura bisognerà investire maggiormente nell’attività di ricerca per mitigare gli effetti dovuti ai cambiamenti del clima. Per assicurare reddito alle nostre imprese attuare politiche di promozione e valorizzazione dei prodotti tramite la realizzazione di marchi di qualità e la costituzione di consorzi e OP.

Settore Abitazione

Confcooperative Habitat Puglia, nell’ambito dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, ha avviato già da mesi un proficuo confronto con le amministrazioni comunali ed, in particolare, con il Comune di Foggia sui temi pregnanti del PUG, inoltre sono state formulate proposte progettuali in funzione del Programma Nazionale della Qualità dell’Abitare.

Settore Cultura Turismo e Sport

Confcooperative Foggia sta avviando la definizione di una proposta commerciale dei cammini nel quadro del progetto “Cammini cooperativi”, un’iniziativa sostenuta dalle Federazioni Nazionali Fedagripesca e Confcooperative Cultura Turismo e Sport. La progettualità prevede la pianificazione e lo sviluppo di un itinerario in Puglia, dopo la fase sperimentali degli itinerari nelle aree pilota delle seguenti regioni: toscana, Lazio e Trentino.

Settore Consumo

Nonostante diverse sospensioni dovute alla situazione di emergenza sanitaria in atto, è proseguita durante il 2020 l’attuazione del progetto “Comunità Generative” per la creazione della cooperativa di comunità di Bovino, che verrà costituita nei primi mesi del 2021. Il progetto, finanziato a valere sull’avviso pubblico “COOPERATIVE DI COMUNITA’ 2018” emanato dalla Regione Puglia, vede l’associazione CRESCO come capofila, in partnership con enti privati e pubblici del territorio, tra cui il Comune di Bovino.