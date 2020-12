Corte dei Conti,verifica sul bilancio finanziario dell’Enel spa

Bari, 23 dicembre 2020. “Continua a essere rilevante,nonché di varia tipologia e contenuto, il contenzioso del Gruppo Enel sia in Italia che all’estero. A fronte di detti potenziali oneri risultano accantonati 938 milioni di euro rispetto a 1.325 milioni del 2018”.

Parole che si leggono nel referto della Corte dei Conti,presidente Manuela Arrigucci e relatore consigliere Carlo Alberto Manfredi Selvaggi,sulla gestione economica dell’Enel spa,anno 2019.

Quest’ultimo è presente, attraverso 850 società controllate, in 48 Paesi di cinque continenti dove conta 73,3 milioni di acquirenti.

Nel 2019 ha gestito impianti per 84 Gigawatt di capacità installata che hanno generato 229,1 terawattora di energia elettrica. In Italia Enel detiene la leadership nel mercato dell’energia elettrica con una capacità installata di 27,5 Gigawatt e 26 milioni di clienti. Assume una posizione rilevante nella vendita al dettaglio di gas naturale con una quota del 7,8% pari a 4,4 miliardi di metri cubi di gas distribuito a 4,1 milioni di compratori.

Al 31 dicembre 2019 il capitale sociale in numero di 1.166.679.945 azioni(valore nominale 1 euro ciascuna),la partecipazione del Ministero dell’Economia e Finanze nella misura del 23,585%.

Si riscontra un numero elevato di azionisti con una proprietà diffusa che ammonta al 76,4% in capo al mercato : investitori istituzionali italiani e esteri,700 mila risparmiatori individuali che possiedono una quota del 16,1% del capitale.

“Con riferimento alle variazioni di maggior interesse delle poste patrimoniali—scrivono i Magistrati contabili—si rileva un incremento dei finanziamenti a lungo termine(+ 5.191 milioni) e delle altre attività non correnti(+1.429 milioni) e un decremento delle altre mansioni finanziarie correnti(- 855 milioni) e dei crediti commerciali(- 504 milioni).In merito all’inversione della pluriennale tendenza alla riduzione dell’indebitamento questa Corte ribadisce la necessità che i programmi di investimento della Società siano improntati a criteri di prudenza tesi a mantenere l’equilibrio patrimoniale di lungo periodo”.

Migliorato il dato sulla sicurezza del lavoro con ulteriore attenuazione ,24%, dell’indice di frequenza(numero infortuni su milioni di ore lavorate) e dell’indice di gravità(giorni di assenza su migliaia di ore lavorate) degli infortuni sul lavoro(40%).

Le consulenze “di strategia organizzative e direzionali” nel 2019 arrivano a 6,88 milioni euro a fronte degli 11,98 milioni del 2018, quelle “legali e sanitarie” passano da 3,66 milioni del precedente esercizio a 6,3 milioni nel 2019.

I risultati economico-patrimoniali conseguiti dal Gruppo Enel nell’anno esaminato in raffronto con quelli del bilancio consolidato al 2018 evidenziano una situazione caratterizzata,in sintesi, dall’incremento sia dei ricavi(+ 4.752 milioni) che dei costi(+ 2.134 milioni).Gli investimenti hanno avuto più 1.795 milioni di euro rispetto al 2018.

Enel spa detiene una partecipazione del 50% in Open Fiber spa,l’altro 50% riconducibile a Cassa depositi e prestiti equity spa, per un valore di 384 milioni di euro. Open Fiber si occupa di realizzare gestire e fare manutenzione della rete in fibra ottica tramite la tecnologia “ Fiber to the home”.

Ai vertici di Enel spa ci sono i 9 membri del consiglio di amministrazione,un comitato per le nomine e remunerazioni,un comitato controllo e rischi, un comitato parti correlate,un comitato per la corporate governance e la sostenibilità,il Collegio sindacale.

L’emolumento complessivo del presidente consiglio di amministrazione di 450 mila euro lordi ogni anno,80 mila euro lordi annui ciascuno ai consiglieri di amministrazione,30 mila euro lordi all’anno per presidente Comitato e 20 mila euro lordi annui agli altri componenti unitamente a un gettone di presenza di mille euro a seduta.

Per quanto riguarda l’amministratore delegato con funzione anche di direttore generale più altre voci e mansioni il compenso è di 5.486.430,00 euro lordi ogni anno.

Ai dodici dirigenti con responsabilità strategiche sono stati corrisposti, nel 2019,stipendi per un totale di 19.069.352 euro.

Il personale,al 31 dicembre 2019,raggiunge la cifra di 68.253 unità e un costo di euro 4.634 milioni.

Tra le società partecipate da Enel spa ci sono Enel Holding Finance srl,Enel Americas,Enel X srl,Enel Global Inftrastructure & Network,Enel Russia Pjsc,Enel Produzione spa,Enel Global Trading spa,Enel finance international N.V.,Enel Iberia srl, Enel Chile S. A.,Enel green power north America,Enel green power India, Enel Brasil.

A cura di Nino Sangerardi, Bari 23 dicembre 2020