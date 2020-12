Covid, il sindaco Ciavarella è positivo. Sette contagiati a festa di laurea

San Nicandro Garganico – (sannicandro.org) E’ di pochi minuti fa la notizia che il sindaco di San Nicandro Garganico, Costantino Ciavarella, è risultato positivo al tampone antigenico, dopo essere stato in contatto con una paziente (il primo cittadino è anche medico di base, ndr) la cui positività sarebbe stata comunicata solo in un secondo momento.

Il primo cittadino, le cui condizioni di salute sembrano buone, ad eccezione di un po’ di febbre manifestatasi per breve tempo nelle scorse ore, dovrebbe partecipare regolarmente al consiglio comunale convocato per oggi alle 17:00 (o domani pomeriggio in seconda convocazione) in videoconferenza. (sannicandro.org)

Sempre nella città garganica, stando ad informazioni accreditate, un numero imprecisato di giovani si sarebbe contagiato ad una festa di laurea che ha avuto luogo nelle scorse settimane.

Sono in via di esecuzione i tamponi di verifica dei contatti tracciati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Foggia e al momento i positivi legati in qualche modo all’evento sarebbero sette.(sannicandro.org)