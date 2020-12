Covid, Vico del Gargano piange una nuova vittima

Vico del Gargano, 23 dicembre 2020. Una triste lista che continua a crescere. A perdere la vita, a causa di complicazioni da Coronavirus, un cittadino di Vico del Gargano. È la sesta dall’inizio della pandemia.

La notizia è stata comunicata dal Sindaco Michele Sementino in un post su Facebook: “Oggi diamo l’addio a un altro nostro concittadino. Era ricoverato in ospedale per Covid 19 e non ce l’ha fatta a sconfiggere questo terribile virus. Porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia, siamo vicini al loro immenso dolore”.

Articolo di Valerio Agricola