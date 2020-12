Foggia. “A Natale adotta un anziano”

Foggia, 23 dicembre 2020. Nell’ambito delle organizzazioni per il Natale 2020, la FNP-CISL di Foggia ha aderito al progetto regionale “A NATALE ADOTTA UN ANZIANO” nato per intervenire e attirare l’attenzione sulle situazioni di emarginazione economica e sociale che sta investendo le fasce più deboli della società.

Con questo intento, in mattinata, nella sede della FNP territoriale, sita in Via Trento 42, si sono incontrati il Segretario generale della FNP-CISL, Nicola Ciociola, e il rappresentante della Caritas parrocchiale di SAN PIO X, Don Francesco Catalano, per il passaggio delle consegne.

Il segretario Ciociola nel delegare il parroco a completare le ultime fasi del progetto, ha ribadito il concetto che l’intervento economico a favore di alcune famiglie vuole essere uno stimolo, un esempio, a comprendere che dobbiamo essere solidali l’uno verso l’altro in uno spirito cristiano di fratellanza e Don Francesco ha confermato che mai, come in questo momento, la solidarietà viene agita in maniera spontanea e che questa sarà la strada per superare questo momento difficile.