Foggia. ATAF: pronti per la riapertura delle scuole il 7 gennaio

Foggia, 23 dicembre 2020. “In una situazione di oggettiva difficoltà, abbiamo fatto ancora una volta la nostra parte per la città di Foggia, senza scaricare ulteriormente i costi della pandemia sul trasporto pubblico della città di Foggia”: questo il primo commento a caldo del CdA ATAF, in seguito al tavolo coordinamento di questa mattina per la ripresa delle attività scolastiche in presenzae in sicurezza, dopo la pausa natalizia.

“Grazie all’importante e più che solerte lavoro svolto dalla struttura tecnica e da quella amministrativain meno di 24 ore, – spiega il Presidente La Salandra, presente ai tavoli insieme a istituzioni scolastiche e rappresentanti istituzionali – l’azienda ha messo nella disponibilità della Prefettura il piano di programmazione per il trasporto scolastico, per la ripresa della didattica in presenza, che prevede il raddoppio delle corse e il ricorso ad ulteriori 6 autobus per raggiungere gli istituti scolastici cittadini”.

L’azienda del trasporto pubblico foggiano, infatti, dal 7 gennaio sarà pronta perché la scuola riparta in sicurezza, raddoppiando le corse, senza che gli eventuali maggiori costi, uniformati ai corrispettivi di legge, gravino sull’azienda.

“Un grande grazie va alla Prefettura e al suo pragmatismo perché scuola e tpl potessero trovare soluzioni a problemi non di facile soluzione nelle contingenze dei tempi e un grazieva all’Amministrazione Comunale– commenta il CdA – per l’importante contributo fornito alla società ATAF, affinché il proprio parco rotabile sia, per il 2021, pronto a soddisfare i bisogni della cittàe della scuola soprattutto, dimostrando, ancora una volta, lacentralità dell’azienda”.