“Grazie a tutti i sanitari per il duro lavoro che stanno svolgendo”: striscione ai Riuniti

Con uno striscione affisso alla rianimazione Covid di lato al pronto soccorso degli ospedali Riuniti di Foggia, gli studenti del CDL infermieristica del UniFg, in collaborazione con l’associazione Infermieristica Indipendente, hanno deciso di “ fare gli auguri di Natale ai colleghi, docenti e amici in trincea impegnati a combattere la pandemia in modo originale con un video sotto le note della canzone ‘Camice bianco’ di Giulia Molino realizzando uno striscione per dire grazie a tutti i sanitari per il duro lavoro che stanno svolgendo in questo periodo e di auguraci un futuro migliore e vincere questa guerra”.