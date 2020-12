I clown dottori “adottano” i nonni di Celle di San Vito. “Un’emozione unica”

Bari, 23 dicembre 2020. “Adottiamo i nonni di un paesello”, questa la nuova iniziativa realizzata in occasione delle festività natalizie dai clown dottori de Il Cuore Foggia. Ieri mattina, cesti pieni di regali sono stati consegnati ai nonnini di Celle di San Vito, suggestivo e piccolo comune dei Monti Dauni.

“È stato emozionante – racconta la presidente, Jole Figurella – bussare alle loro porte e donare un piccolo pensiero per il Natale”.

“Soprattutto, è stato meraviglioso trovarli sorpresi, cogliere la loro emozione davanti alla nostra visita inaspettata”.

Una nonnina ci guardava con occhi pieni di lacrime e labbra tremolanti per la commozione, mentre altri due anziani, marito e moglie, ci salutavano e ci mandavano baci dalla finestra. Ringraziamo per questa bella iniziativa Lorella Balestrucci, che ha dato lo spunto per l’idea e la sindaca di Celle di San Vito Palma Maria Giannini, che pazientemente ci ha fornito la lista dei desideri di ogni nonnino.

Da parte nostra – continua – è stato un carico di emozioni positive.

Abbiamo curato tutto nei minimi dettagli, con amore: dalla scelta dei doni acquistati esclusivamente con il fondo cassa dell’associazione alla lista dei nomi e dei regali, dall’impacchettamento con le etichette nominali per ognuno, fino alla consegna. Insomma, una valanga di gioia e positività ha inondato il piccolo paesello e soprattutto i nostri cuori, perché siamo riusciti – nonostante tutto – a far vivere lo spirito del Natale”.