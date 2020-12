“L’UE chiede all’Italia riforme e progetti, diversamente dimentichiamoci anche un euro di Recovery fund”

Da dove ricominciare per le sfide di un mondo oggi profondamente cambiato in tutti i suoi aspetti?

Sicuramente abbiamo bisogno di una regia nonché di utilizzare le migliori risorse del paese. In gioco non c’è solo l’Italia ma la tenuta dell’Europa e il futuro delle prossime generazioni.

Se crediamo o ci aspettiamo che Ursula von der Leyen ci regali dei soldi allora vuol dire che abbiamo capito poco o nulla.

L’Europa chiede all’Italia riforme e progetti, diversamente dimentichiamoci anche un euro di Recovery fund.

Non si può certo dare credito ad un paese malato di ludopatia, avvitato negli sprechi e nelle abitudini e di lasciare le cose come stanno.

Il dibattito europeo è ormai incentrato sul piano di rilancio dell’Europa al fine di lasciare in eredita post pandemia una Europa diversa, unirla sul piano economico e politico per avere una risposta che consegni ai giovani europei solidi assetti economici finanziari e sociali.

Un piano di rilancio post pandemico che ha come orizzonte la competitività basata su sostenibilità sociale ed ambientale che trovi fondamento su investimenti verdi e transizione ecologica e digitalizzazione.

Da tutto ciò nasce il termine next generation eu …uno sguardo dritto ed aperto verso il futuro cercando di fare analisi sugli errori del passato.

Next Generation EU, è il fulcro per la ripresa e la resilienza.

Ma come si procederà e quali benefici ed impatti per l’Italia…..

L’Italia è la nazione in area UE che percepirà più soldi di tutti gli altri stati, in tutt’Europa siamo intorno ai 750 milioni di euro

Noi se siamo bravi e faremo i compiti a casa beneficeremo di circa 209 milioni di Euro di cui 80/82 a fondo perduto.

Ovviamente l’ottenimento dei fondi è subordinato a condizioni.

Condizioni che sono molto più severe e restringenti anche del Mes il “famigerato” fondo salva stati.

Vi è un protocollo che l’Unione Europea ha stabilito per questa iniezione di liquidità che trova riscontro per la prima volta nella storia dell’area Ue.

Prima regola .

Ogni stato deve fare un programma nazionale delle riforme, (pnr), documento che deve essere approvato in Europa in due step.

Il primo, deve essere votato dalla commissione europea, il secondo, da Ecofin, quindi dai ministri economici dell’unione a maggioranza qualificata a differenza della richiesta Olandese di votare all’unanimità cosa che avrebbe dato potere di veto sulle politiche nazionali degli altri partner.

Altra regola è il freno di emergenza, meccanismo che consente a uno o più stati possono bloccare l’erogazione degli aiuti ad un singolo paese, se ritengono a loro arbitrio che il paese beneficiario del recovery stia deviando dal percorso tracciato in precedenza con il programma nazionale delle riforme.

Quest’ultimo veto è stato voluto dall’Olanda in cambio dell’approvazione della maggioranza qualificata da parte dei Ministri Ecofin a fronte dell’unanimità.

L’’UE potrà strettamente condizionare l’azione di governo sul alcune riforme degli stati.

Praticamente è una sorta di strumento di controllo da parte dell’Ue sul piano di riforme ed eventuali correttivi da parte degli stati beneficiari.

Anche Francia e Germania sono in accordo con RUTTE sulla necessità di controllare l’Italia ma, come dagli torto?

E’ pur vero che i fondi sono necessari per la ripresa ma è altrettanto vero che di fiducia all’Italia non ne danno così tanta, i nostri feedback sono negativi in tutto il pianeta terra ma che dico…forse anche su Marte.

E’ qui che nasce la necessità della task force del Governo.

In buona sostanza nelle more viene richiesto che non sia la politica a presentare un piano di riforme ma dei tecnici.

Si dovranno fare dei bandi europei per avere dei soldi a fondo perduto quindi il tutto richiede una architettura complessa.

Per questo l’UE in un certo qual modo ha condizionato il panorama politico nel “farsi aiutare da tecnici” con una visione più circostanziata di quelli che sono gli annosi problemi dell’Italia ed inoltre l’Unione Europa vuole che gli stessi bandi non siano condizionati dal potere politico.

Il supporto della task force è data dal fatto che noi Italiani per antonomasia siamo specialisti a spendere tardi, male e poco i fondi europei e siamo bravissimi a sprecarli.

Ci viene chiesto quindi un impegno che sappia coniugare la capacità di progettazione e la velocità di spendere con una struttura competente.

Con il Recovery Found dobbiamo quindi progettare il futuro dei nostri figli. E’ indispensabile portare in esecuzione questi fondi e questo progetto nei migliori modi possibili.

Se buttiamo via questa occasione condanneremo le future generazioni al declino.

Se falliremo il costo del debito andrà ad impattare dal 150 a 200 % sul pil.

In sostanza condanneremo i nostri figli alla povertà assoluta.

Considerate che L’Argentina di Alberto Fernández, con 90 per cento del Pil sul debito ha ad oggi quasi il 50% della popolazione in stato non di povertà ma di indigenza…..con un impatti del 90%…non il 150%.

Antonello Scartatella