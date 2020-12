“Lopalco esclude i tirocinanti e laureandi dalla possibilità di vaccinarsi a Gennaio”

Foggia, 23 dicembre 2020. Le adesioni alla campagna vaccinale Covid da parte del personale sanitario sono state 45mila a fronte di una platea di 72mila operatori ; la possibilità di prenotarsi sul sito della Regione pugliese (già scaduta) è stata ristretta a pochissimi giorni.

Inoltre sono stati esclusi i tirocinanti e laureandi di Medicina, Odontoiatria e delle Professioni sanitarie dalla possibilità di prenotarsi.

Il Governo riserva alla Puglia già a Gennaio 94526 dosi di vaccino , ma la Giunta Emiliano rende poco chiaro il sistema di prenotazione , escludendo quasi un terzo degli aventi diritto.

In Puglia era possibile prenotarsi fino al 20 Dicembre, sul sito della regione nella sezione salute; veniva permessa la prenotazione volontaria al personale sanitario ed assimilato (ad esempio anche al personale religioso per il sostegno spirituale dei degenti), ma venivano escluse le seguenti categorie : Farmacisti , tirocinanti, laureandi in Medicina , in Odontoiatria ed in Professioni sanitarie, che frequentano i reparti e sono quotidianamente a contatto con i pazienti per la propria formazione.

Tirocinanti e laureandi delle Professioni sanitarie, difatti esclusi dalla possibilità di vaccinarsi a Gennaio, continuano la frequenza delle attività di reparto prendendosi gratuitamente il rischio biologico, per vocazione, nonostante il loro apporto all’organigramma ospedaliero.

Per quale motivo il Governatore Emiliano e l’Assessore alla Salute Lopalco escludono a priori tali categorie?

Forse si vuole evitare l’onere e la responsabilità di organizzare la distribuzione di tutte le 94526 dosi che il Governo dà in dote alla Puglia per le prime vaccinazioni a Gennaio?

Diverse associazioni di area medica dell’Università degli Studi di Foggia e delle sedi distaccate di San Giovanni Rotondo e Barletta (BAT) hanno ottenuto centinaia di adesioni ad una raccolta firme per chiedere di aprire il sistema di prenotazione e permettere la vaccinazione prioritaria anche agli studenti tirocinanti nei diversi reparti ospedalieri; la loro richiesta è più che legittima soprattutto se consideriamo che Foggia e la BAT sono le province pugliesi più colpite dal COVID19.

Il Governo nazionale d’altro canto lascia molte ambiguità interpretative dei Decreti: in Sicilia, Campania e Lazio gli studenti iscritti ai CdLM in Medicina e Chirurgia vengono invitati esplicitamente a prenotarsi per il vaccino.

Nelle suddette Regioni gli Studenti di Medicina e Odontoiatria a partire dal terzo anno e studenti delle Professioni sanitarie hanno accolto con grande entusiasmo questa opportunità; in Puglia, invece, essi vengono esclusi dalla profilassi vaccinale.

Spero che al più presto la Giunta Emiliano esplicitamente inviti a prenotarsi e vaccinarsi a Gennaio anche i tirocinanti e studenti di area medica.

Si auspica che anche il Ministro della Salute faccia chiarezza sulla questione.

Enrico Lovuolo

Laureando in medicina, membro dei Dipartimenti Salute e Formazione medica Forza Italia Giovani