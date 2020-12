Manfredonia, parcheggi selvaggi e assembramenti in centro: fioccano verbali della polizia

Manfredonia, 23/12/2020 – Incessante è il lavoro delle forze dell’ordine che, nonostante le festività natalizie ormai alle porte, senza tregua continuano ad essere in prima linea per richiamare la cittadinanza al rispetto delle regole.

Numerosi sono stati i verbali elevati nel centro storico di Manfredonia dagli operatori di Polizia del locale Commissariato nella serata di domenica per infrazioni al codice della strada. In alcuni casi, con l’ausilio della Polizia Locale, si è resa necessaria persino la rimozione di veicoli parcheggiati ‘selvaggiamente’.

Ed in questo anno particolare, la Polizia è scesa in campo anche con un particolare occhio di riguardo a tutela della salute pubblica richiamando al rispetto delle normative anti-Covid.

A quanto pare, infatti, in questo clima festivo, né le restrizioni imposte dal Comune e nemmeno quelle decise dal Governo riescono ad impedire ai manfredoniani il tradizionale struscio serale. Intorno alle 21 della scorsa domenica, agenti in borghese con tatto e professionalità hanno eseguito controlli in un affollatissimo corso Manfredi, diradando diversi assembramenti in prossimità di numerosi esercizi commerciali. In alcuni casi, i titolari di diversi locali hanno deciso autonomamente persino di abbassare le saracinesche prima dell’orario di chiusura, proprio per evitare pericolosi stazionamenti dinanzi alle proprie attività.