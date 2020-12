“Nel presepe con San Giuseppe ci siamo tutti noi”

Nel presepe, Giuseppe pare occupi una posizione di secondo piano. Di lui, nei vangeli, non solo si parla poco, ma egli stesso parla poco. Anzi per niente.

Uomo dalle poche parole, Giuseppe però è un uomo ricco di gesti. Uomo del silenzio che ha saputo barcamenarsi tra gli eventi del suo tempo, senza mai spegnere i contorni di orizzonti osffuscati. Alla figura di Giuseppe il Papa ha dedicato, una Lettera apostolica dal titolo “Patris corde”, pubblicata l’8 dicembre scorso, con la quale ha dedicato il prossimo 2021 interamente alla sua figura.

Possiamo definire Giuseppe l’uomo del coraggio. In primo luogo perchè, quando non capì la gravidanza improvvisa di Maria sua promessa sposa, evitò di seguire la tradizione giudaica licenziandola con un atto di ripudio pubblico.

Amava troppo la sua donna per farle questo. Giuseppe, abituato a leggere i grandi tesi biblici dell’Antico Testamento, guardò in fondo al suo cuore, e vide che dietro quella ferita, forse si nascondeva una qualche sorpresa. Per questo, non credette mai al tradimento di Maria.

Aveva subodorato che in lei qualcosa di misterioso si stava verificando. E poi, era un “uomo giusto” (Mt 1,19), non avrebbe mai ripagato il suo partner con la sua stessa moneta. Si fidava troppo di quella ragazza che amava più di ogni altra cosa. Ha creduto in lei dandole fiducia oltre l’accaduto. Per questo, la licenziò in segreto, nella speranza che, tutto si risolvesse quanto prima.

Giuseppe è l’uomo dei quattro sogni (cfr Mt 1,20; 2,13.19.22), ma anche l’uomo dai molti viaggi. Nella logica biblica i sogni sono la finestra aperta sulla trascendenza. Il tempo in cui il tempo umano viene come sospeso, per fare spazio al mistero e all’insondabile. I sogni di Giuseppe ricordano il torpore di Adamo, durante il quale Dio tirò fuori la costola per creare Eva.

Il sonno-sogno è il tempo che ridimensiona la padronanza che l’uomo pensa di avere. Esso ci consegna alla nostra arcana fragilità. Lo dirà molto bene Freud quando, secoli dopo, definirà il sogno come il tempo dell’inconscio, il luogo della nostra psiche dove non siamo per niente padroni.

La cosa più difficile per quest’uomo non è stato tanto l’aver sognato, quanto piuttosto l’aver creduto ai propri sogni per trasformarli in realtà, trovando il coraggio e la tenacia per realizzarli. Ma anche l’aver saputo distinguere i sogni dalle illusioni, per non cadere nelle derive delle ideologie religiose del proprio tempo, o, peggio, cadere prigioniero di uno di quei messianismi che imperversavano nella Giudea di allora.

Solo che i suoi non sono stati sogni facili. Infatti, nel primo gli viene chiesto di superare le proprie perplessità, di fidarsi e di prendere con sé Maria e il bambino. Un bambino non suo, per essere padre anche senza averlo generato nella carne. Ed egli lo sarà fino in fondo: nella tenerezza e nella obbedienza, nell’accoglienza e nel coraggio creativo. Fino in fondo, nelle gioie ma anche nelle avversità.

Nel secondo sogno l’angelo gli ordina di scappare in Egitto per sfuggire ala follia di Erode (Mt 2,13). Giuseppe non esitò ad obbedire, senza farsi domande sulle difficoltà cui sarebbe andato incontro, “si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode” (Mt 2,14-15).

Giuseppe è l’uomo dei lunghi viaggi. I più difficili: prima da Nazareth a Betlemme per farsi censire, senza che ci fosse per lui e per la sua famiglia, un migrante in cerca di ospitalità. E ora verso l’Egitto, la terra dove i padri sono stati schiavi. In esilio da rifugiato, e non solo politico.

L’Egitto è il tempo dell’esilio e della lontananza. Il tempo dell’attesa e della pazienza. Diremo oggi il tempo della “resilienza”. Poi accade il terzo sogno, dove gli viene ordinato di fare ritorno in patria (cfr Mt 2,19-20). Solo che durante il viaggio venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode. Ebbe paura di andarvi e per questo ancora una volta scelse di nuovo l’esilio.

E qui, finalmente il quarto e ultimo sogno: quello che gli preannuncia il ritorno a casa, a Nazaret (Mt 2,22-23). Qui, col lavoro umile di falegname, nel nascondimento, con la sua mitezza, e con quel senso di giustizia che lo caratterizzava, fece scuola a quel Gesù che avrebbe sconvolto tutti, ribaltando la storia dell’intera umanità. Alla scuola di Giuseppe, Gesù imparò a soffrire e soprattutto imparò l’obbedienza, ma anche il coraggio che lo avrebbe portato a fare la più grande rivoluzione della storia, e che lo avrebbe a fare il gesto più inaudito: quello di morire per gli altri., ed essere «obbediente fino alla morte di croce» (Fil 2,8).

Per tutte queste cose, e per altre ancora, Giuseppe non è altro che l’uomo comune, che ama la sua quotidianità e l’affronta con le armi tipiche del giusto e del saggio. Un uomo che, in questo Natale molto diverso dagli altri, ci rappresenta un po’ tutti.

Il Papa scrive che sembra essere la figura adatta a farci vivere questi mesi di pandemia, nei quali ci stiamo rendendo conto che le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni, solitamente dimenticate. “Persone che non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari, e tanti ma tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo”.

Giuseppe rappresenta tutte quelle persone che esercitano ogni giorno pazienza e infondono speranza, avendo cura di non seminare panico ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudini.

«Tutti – scrive il Papa – possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. A tutti loro va una parola di riconoscimento e di gratitudine».

E, allora, quest’anno, quando vedremo Giuseppe nel presepe, in lui guardiamo bene, perché forse lì ci siamo anche tutti noi!

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 23 dicembre 2020