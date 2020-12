La particolare fase storica che stiamo vivendo ci offrirà numerose opportunità messe a disposizione dai diversi programmi di ripartenza messi in campo dai vari livelli di governo, come: Next Generation EU, Piano per il Sud e nuova Programmazione Europea 2021 – 2027.

Il Partito Democratico di Manfredonia da sempre si è fatto promotore di una discussione su temi strategici per lo sviluppo non solo della città, ma dell’intero territorio di Capitanata.

È nostra intenzione continuare a lavorare su questi temi, ritenendoli punti cardine di un programma che ambisca a dare una nuova prospettiva di crescita e di coesione alla nostra città, capace di attivare un processo che inneschi un serio e ambizioso rilancio occupazionale, partendo da:

Rilancio Zona portuale e dell’intera zona industriale, sfruttando le numerose opportunità economiche e fiscali messe in campo dai vari livelli di governo (ZES e ZFD) capaci di coniugare lavoro, diritti delle persone con la sostenibilità sociale ed ambientale;

Turismo, con attenzione non solo delle singole iniziative, ma declinandolo in un’accezione più ampia, partendo dal definitivo lancio della tecnologia del treno tram e da una discussione ad ampio raggio sul miglioramento della viabilità di tutto il nostro territorio.

Cultura e rilancio degli spazi pubblici e di aggregazione, dove servono soluzioni che possano inaugurare una nuova stagione culturale per la nostra città, con ricadute occupazionali.

Pesca, non abbiamo dimenticato attività e categorie che costituiscono già il nervo produttivo di Manfredonia, vedasi l’impegno dei nostri rappresentanti per il rilancio del comparto pesca attraverso la nuova centralità che vogliamo dare al mercato ittico.

Ripartiamo dal lavoro di qualità, investendo in processi che puntino verso un’economia verde e digitale.

Sono questi i temi nevralgici per una nuova storia politica.

A nostro avviso sono questi i punti cardine, alcuni affrontati già in occasione delle recenti elezioni regionali, intorno ai quali costruire una nuova prospettiva per la nostra città.

È il momento di uno scatto di maturità da parte di tutti, di un rinnovato approccio al dibattito pubblico ed all’iniziativa politica, per creare un fronte ampio che sappia immaginare, con coraggio e competenza, il futuro della città, traducendolo in azioni concrete.

La comunità del Partito Democratico di Manfredonia ha da subito lanciato la sfida per un proficuo dialogo con le energie positive della città e con coloro che vogliano condividere un orizzonte politico e valoriale.

Non ci sottrarremo al confronto. Raccoglieremo la sfida del futuro, lavorando per la creazione di un programma politico condiviso.

Lo dobbiamo alla città, a tutti noi.

Partito Democratico di Manfredonia