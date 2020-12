Peschici. “Non è vero, la madre non ostacola il rapporto padre figlia”. Replica Avv. Angela Masi

STATO QUOTIDIANO, 23 dicembre 2020 (ore 21:10). “Non è affatto vero che la ex compagna di V.C. non fa vedere la bambina da otto mesi. C’è un provvedimento dell’autorità giudiziaria che ha sottoposto la situazione all’attenzione del consultorio familiare di Vieste”. A replicare è l’Avv. Angela Masi, difensore della ex compagna di V.C., dopo l’articolo pubblicato ieri su Stato Quotidiano, in cui V.C., difeso dall’Avv. Giuseppe Falcone, accusava il fatto di non poter vedere la propria figlia per questo Natale.

“Ci sono state delle situazioni contingenti, legate alle restrizioni della pandemia, che hanno purtroppo rallentato I tempi necessari per determinare il diritto di visita della bambina – ha riferito l’Avv. Masi – A novembre il Tribunale di Foggia si è espresso con decreto sulle richieste formulate nel corso del giudizio promosso dalla ex del Signor V.C. finalizzato a disciplinare l’affidamento ed il mantenimento della figlia minore, essendo i genitori non sposati”.

“Il Tribunale ha emesso un provvedimento – ha proseguito – con il quale ha affidato al consultorio familiare la determinazione e lo svolgimento degli incontri fino all’udienza del 12/4/2021. Sono già iniziati gli incontri per l’ascolto, da parte degli assistenti sociali, della bambina e dei genitori”.

“Mi sembra un’assurdità il riversare le colpe sull’ex compagna – ha aggiunto – il Signor V.C. sa bene che esiste un provvedimento giudiziario, notificato e portato a conoscenza e tra l’altro dallo stesso non eseguito. Sarà il Tribunale a decidere a seguito di questo periodo di osservazione.

“A rendere la situazione ancor più grave ha concorso la condivisione del link dell’articolo sul profilo del Signor C. – ha concluso l’Avv. Masi – a fronte di informazioni anonime è stato precisato che la storia si riferiva alla sua condizione attuale”.

Articolo di Valerio Agricola