Riccardi: “Addio Raffaele, sei stato un dipendente comunale esemplare”

Manfredonia, 23/12/2020 – “Sei stato un dipendente comunale esemplare e una gran bella persona. Conoscevi così bene il nostro municipio che quando per la prima volta da ragazzo ne ho varcato le soglie come consigliere, sei subito diventato il mio punto di riferimento. Le tue dimostrazioni di affetto nei miei confronti mi hanno sempre inorgoglito ed emozionato e a te mi legano mille ricordi che porterò per sempre nel mio cuore.

A tutta la famiglia Gramazio va il mio abbraccio più sincero. Sono sicuro che adesso il nostro Raffaele saprà fare gli onori di casa anche in paradiso e da lassù veglierà su tutti noi”.

Lo riporta l’ex sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi.