Sette scrittori e un solo romanzo

Titolo 2025

Edizione Colorama S. Donà di Piave 2020

Postfazione di Giovanni B. da Certaldo

Allegato, estratto da “Il cimitero dei burci” di Michele Zanetti

pagg 191

Coordinatore Mario Pettoello

Questo libro è stato pubblicato con l’intento di promuovere in tutti coloro che amano la lettura un gesto di solidarietà verso la Croce Rossa Italiana.

Romanzo ispirato all’attuale accadimento che accomuna l’umanità – che include l’Antefatto, la Storia e Pagine di memoria – stilato da sette scrittori aderenti al Gruppo “Scri-vo” della Venezia Orientale: Stefania Baldissin (poeta e scrittura per teatro), Simonetta Cancian (scrittrice per adulti e ragazzi), Ferruccio Gemmellaro (scrittore critico, pubblicista), Maria Clara Maschietto (narratrice), Mario Pettoello (narratore e scrittura per teatro), Francesca Sandre (poeta) e Sandro Zucchetta (narratore, poeta e sceneggiatore).

Anno 2025. Un malessere che sovrasta gli individui, rimuove la memoria e li conduce a una disperante solitudine.

Vengono formulate le ipotesi più strane e spesso inquietanti.

Il 12 marzo 2025 uno sconosciuto messaggero invia una mail a sette scrittori e ne indica un possibile antidoto: mantenere in vita la memoria del passato, affidarla alle nuove generazioni, perché perpetuino la bellezza di ciò che è stato, rimuovano gli effetti delle trascorse malvagità, costruiscano un altare alla memoria la sola eredità immortale dell’uomo.

Scritto a più mani, in prosa e in versi, il romanzo vuol essere un invito a riscoprire l’importanza della condivisione e della parola nel comprendere e affrontare ogni evento drammatico. (gli autori)