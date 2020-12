“VetroCar non si è mai fermata: ogni giorno, pronti per la cura dei tuoi cristalli”

Per la cura dei tuoi cristalli, affidati all’esperienza e professionalità dello specialista italiano VetroCar, azienda presente su tutto il territorio nazionale, specializzata nella riparazione e sostituzione di qualsiasi tipologia di cristallo (parabrezza, lunotti, vetri fissi e vetri scendenti) di qualsiasi tipologia di veicolo (automobili, autobus, truck e veicoli industriali).

“VetroCar non si è mai fermata, garantendo sempre i propri servizi”

VetroCar, non si è mai fermata durante l’anno, neanche durante il periodo di lockdown, continuando sempre a garantire i propri servizi a tutti coloro che si sono mossi per prestare la propria attività in settori chiave dell’emergenza o non soggetti ai divieti di mobilità.

Per proseguire nel suo indispensabile lavoro, l’azienda ha dotato tutti i suoi centri di macchine ozonizzatrici per aggiungere tra i suoi numerosi servizi, anche quello del trattamento all’Ozono – O³, per garantire maggiore sicurezza ai propri operatori, quando viene preso in carico il mezzo, e ai propri clienti, quando lo stesso viene riconsegnato.

Grazie alla convenzioni con le compagnie assicurative, se il tuo veicolo è munito di polizza cristalli, l’intervento di riparazione o sostituzione è totalmente GRATUITO.

Ovunque tu sia nella fantastica cornice della Capitanata, VetroCar grazie ai service point presenti in tutto il territorio foggiano, e alla officina mobile, sarà pronto a soccorrerti in tempi rapidi, per farti ripartire con il sorriso.

Per maggiori informazioni, visita il sito vetrocar.it o chiama il numero verde 800 00 80 80.

ELENCO POINT/SERVICE POINT VETROCAR PROVINCIA DI FOGGIA

VetroCar Foggia Manfredonia

Via Giuseppe Di Vittorio 223/A, MANFREDONIA (FG)

Telefono 0884 596227 – Cellulare /Whatsapp +39 389 6259788

Service Point di Foggia

“Ciuffreda Revisioni”, Via San Giuliano 26/28, FOGGIA

Service Point di San Severo

“Carrozzeria Mucedola srl”, via Apricena 5, SAN SEVERO (FG)

Service Point di Ortanova

“Vamauto Volkswagen”, Via Enrico Berlinguer lotto 30, ORTANOVA (FG)

Service Point di Lucera

“Autocarrozzeria G.P. Car di Giuseppe Petronella”, Viale dell’Artigianato 11, LUCERA (FG)

