Ex Bagni Romagna Manfredonia “Nuova discarica abusiva in proprietà privata”

Manfredonia (Foggia), 23/12/2021 – “Gli Ispettori Ambientali Territoriali della CIVILIS da mesi controllano l’ex campeggio ex lido Bagni Romagna nella riviera sud di Manfredonia subito dopo Sciale delle Rondinelle e di fronte all’Oasi Lago Salso paludi Frattarolo sulla s.p. 141 delle saline, dalla video denuncia si evince una nuova discarica abusiva in proprietà privata chiamato il 1515 è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri Forestali, inoltre sarà informato il Sindaco Gianni Rotice. La legge italiana presta molta attenzione alla tutela dell’ambiente, tanto da punire con pene molto severe coloro che trasgrediscono ai precetti normativi.

Ad esempio, abbandonare i rifiuti sul ciglio della strada o in altro luogo pubblico senza avvalersi degli appositi contenitori è un illecito sanzionato con pene pecuniarie fino a seimila euro e, nei casi più gravi, anche con l’arresto. È chiaro che, se l’abbandono costituisce un illecito, lo sono sicuramente anche la raccolta e il deposito illegale di rifiuti, cioè la condotta di colui che realizza una vera e propria discarica senza averne l’autorizzazione, mettendo così a repentaglio l’ambiente. Quali responsabilità in caso di discarica in proprietà privata? Sin da subito possiamo anticipare una cosa: colui che realizza sul proprio suolo una discarica abusiva commette reato. La conseguenza è non soltanto che il colpevole rischierà di subire un processo penale con conseguente condanna, ma anche che sarà costretto dall’autorità pubblica a rimuovere i rifiuti che ha illegittimamente raccolto. Insomma: chi mette in piedi una discarica abusiva rischia l’arresto, di pagare un’ingente somma allo Stato e di dover rimediare al danno causato”.