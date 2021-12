Infarto dopo 12 ore in sala operatoria, morto dottor Raffaele Sebastiani

San Giovanni Rotondo (Foggia), 23/12/2021 – (baritoday) L’infarto lo ha colto mentre era a casa, mentre si godeva il meritato riposo dopo un’intensa giornata di lavoro. Aveva infatti passato più di 10 ore in corsia – come denunciato da un collega sui social – e forse proprio il forte stress potrebbe aver causato il problema cardiaco che ha portato via a 60 anni Raffaele Sebastiani, medico attivo nel reparto di Chirurgia generale del Policlinico di Bari.

Un professionista esperto, arrivato nell’ospedale barese dopo una lunga gavetta – sempre con il bisturi in mano – in tanti presidi sanitari pugliesi e non: da assistente chirurgo aveva ricoperto incarichi negli ospedali di Barletta, Francavilla Fontana, Putignano e alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, oltre ad aver ricoperto il ruolo di ufficiale medico di Complemento all’ospedale militare di Caserta. Una grande competenza e un bagaglio d’esperienza che aveva messo a servizio degli altri non solo nei turni di lavoro, ma anche da docente: Sebastiani aveva insegnato Urologia alla scuola Incaricato di insegnamento di Urologia dal 1993 al 1996. (baritoday)