Abbondante pesca di mazzancolle nel Golfo di Manfredonia

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 23 dicembre 2022. Nei mesi di novembre e dicembre 2022, si è verificata nel Golfo di Manfredonia una abbondante pesca di mazzancolle.

Questo succulento e pregiato crostaceo, che si presta nella cucina sipontina (e non solo in loco) alla preparazione di gustosi pranzi, è stato possibile comprarlo in questo periodo a minor prezzo rispetto allo scorso anno, allorquando nel periodo natalizio, è stato venduto fino a 35 euro al kg.

Una semplice operazione da fare, prima di cucinarlo, è di eliminare il budellino nero denominato in loco “u file u sabbiòne”. Piegare il crostaceo e contando il terzo anello dalla coda, con la punta del coltello (meglio se si utilizza quello affilato dei pescatori) fare una piccola incisione superficiale sul dorso ed estrarre il budellino nero che contiene sabbia. Voglio ricordare, che se l’intestino non viene eliminato dal corpo del crostaceo, quando viene mangiato si avverte sotto i denti la sabbia, insomma: “te mange a rone”.

L’operazione dell’eliminazione del budellino nero, la si può fare anche utilizzando uno stuzzicadenti al posto del coltello, con il quale occorre avere una certa esperienza di maneggio.

Da alcuni anni la pesca alla mazzancolla viene praticata nel Golfo di Manfredonia con reti da posta in particolare nei mesi di aprile-maggio, con abbondante cattura di questo prelibato crostaceo. Quest’anno, sarà ricordato, per la grande quantità di mazzancolle che sono state pescate nei mesi di novembre e dicembre da motopescherecci che utilizzano le reti a strascico.

Va detto, che la mazzancolla è un alimento idoneo per chi segue un regime alimentare a scarso sostegno di calorie. Tant’è, che l’apporto di zucchero e grassi è scarsissimo. Il crostaceo, è una buona fonte di sali minerali e vitamine. Tra i grassi presenti, ci sono gli Omega 3 e gli Omega 6, molto apprezzati per le loro proprietà.

A cura di Franco Rinaldi, Manfredonia 23 dicembre 2022