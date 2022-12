Alla città del cinema “Verticalman”, un fatto bello tutto made in Foggia

Stato Quotidiano, 23 dicembre 2022. È arrivato in sala alla città del Cinema “Verticalman – storia di un uomo verticale”, in cartellone dal 24 dicembre. La prima del film è stata presentata il 21 dicembre, una produzione completamente “made in Foggia” – sottolinea il regista Roberto Moretto – che parla di Foggia, dei foggiani, di chi ha smesso di combattere la criminalità e di chi invece continua a farlo quotidianamente”.

“È una guerra subdola’ – dice Nicola Carbone, il protagonista del nostro lungometraggio – noi proviamo a combatterla con la bellezza”.

L’attore Dino La Cecilia, invitando il Piccolo Teatro di Foggia e la città ad andare al cinema, ha scritto: “Sosteniamo questo progetto cinematografico completamente made in Foggia, produzione foggiana, regia foggiana, il 95% degli attori e maestranze foggiane. Verticalman è un fatto bello, forse uno dei più belli accaduti nell’ultimo periodo nella nostra città. Per questo, per altro e per tutto bisogna vederlo”.

Roberto Galano: “Due anni fa, in piena emergenza Covid, uno di quei sognatori immaginò che potevamo fare ancora meglio, potevamo creare altre possibilità, potevamo immaginare un film, e con quello parlare a modo nostro della città che non sognava, che stava morendo.Eravamo certi che le istituzioni preposte avrebbero capito, e felici dell’ardire, avrebbero sostenuto il sognatore. Ci sbagliavamo. Ma questo non ci fermò, non scalfì nemmeno quel figlio della riserva, quel sangue puro di una nuova razza. Sono fiero e orgoglioso di te, Roberto Moretto- dice rivolto al regista- Uomo Verticale!”.

Ad assistere alla prima anche l’avvocato Massimiliano Arena: “Grazie anche a un immenso Roberto Galano e a Nicola Rignanese. Bella la parodia di quella malavita foggiana, che deve andare via da qui. Divertente la presa in giro di quel sindaco, per il quale va tutto bene o tutto cambi affinché nulla cambi. Difficile non sentire la spinta alle lacrime di rabbia, quando l’eroe si ribella e canta lo sfogo di una città che non vuole più abbassare la testa. In sala l’aria vibrava in quella scena”. Il film è stato sponsorizzato dal Gruppo Telesforo “che non ha abbassato la testa”, commenta Arena, e con loro anche RM Service. “A te Roberto Moretto 10 e lode. So che avevi in pancia questo progetto da anni. Standing ovation alla tua perseveranza”. Il film chiude con una dedica ‘A tutte le donne e agli uomini verticali di questa città’ che “diventa una speranza di Rinascimento”.

Un po’ di nomi che certificano la foggianità e la professionalità del film. Regia e produzione di Roberto Moretto, scritto da Christian di Furia, Roberto Moretto e Nicola Rignanese. Attori protagonisti Roberto Galano e Nicola Rignanese. Il direttore della fotografia è Sergio Grillo. I costumi sono di Vize Ruffo, la scenografia di Michela Casiere. Trucco di Lara Pellicano e musiche Guido Paolo Longo. Al montaggio Domenico De Orsi, colore e effetti speciali Efisio Scanu. Il direttore di produzione è Marco Adabbo.