Grande impianto agrovoltaico in zona di Foggia, è partita la Via

Stato Quotidiano, 23 dicembre 2022. La Società Solar Century fvgc 5 s.r.l., con sede legale a Milano, ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse. Il progetto prevede il contestuale utilizzo del terreno ad attività agricole di qualità, apicoltura e attività sociali, da realizzare nel Comune di Comune di Foggia in località “Torretta di

Zezza” .

L’estensione complessiva del sito interessato dal progetto è pari a 1.103.321 m². L’impianto agrovoltaico proposto è costituito in sintesi da un impianto fotovoltaico, i cui moduli sono installati su inseguitori fotovoltaici monoassiali (tracker), da istallare su un appezzamento di terreno che verrà contemporaneamente coltivato con differenti tipi di colture biologiche ortive.

Nelle aree libere dai tracker, all’interno della recinzione, il progetto prevede altresì la realizzazione di due aree per la coltivazione sperimentale del mango integrata con apicoltura. L’impianto fotovoltaico è suddiviso in 16 sottocampi connessi tra loro, realizzati seguendo la naturale orografia del terreno, si compone complessivamente di 155.016 moduli, ognuno di potenza pari a 495 kW.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione del cavidotto MT di collegamento dall’impianto fotovoltaico alla sottostazione San Severo della lunghezza di circa 14.514 metri, che interesserà il territorio dei Comuni di Foggia, San Severo e Lucera.

“La scelta di realizzare l’impianto agrovoltaico sopra descritto- spiega l’azienda milanese- scaturisce dalla volontà del proponente di voler produrre energia in maniera sostenibile da fonti rinnovabili e contestualmente di valorizzare il territorio interessato, tramite lo sviluppo di attività agricole biologiche di qualità e di attività agricole sperimentali”.