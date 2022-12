Il Foggia si regala un gran Natale: 1-5 al Latina e una prestazione da incorniciare

StatoQuotidiano.it Latina, 23 Dicembre 2022.

Il Foggia saluta il 2022 con una prestazione da incorniciare. I rossoneri espugnano il ” Francioni” di Latina per 1-5 ,nel match pre-natalizio, valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie C, girone C e vendica la sconfitta dello Zaccheria, al debutto.

Mister Di Donato propone il collaudato 3-5-2, con occasione nell’undici iniziale, in prima linea, per Margiotta e Fabrizi. Mister Gallo ripropone, in line up, la stessa linea difensiva della vittoriosa gara di Torre del Greco, con nuova maglia da titolare in mediana per Petermann e Di Noia, in luogo di Frigerio e Odjer e Schenetti con Peralta a supporto di Ogunseye.

La partenza dei rossoneri è top. Passano solo 6′ e il Foggia, al primo affondo, va in gol. Costa suggerisce in profondità per Ogunseye, che con un rasoterra preciso, anticipa l’uscita di Cardinali e gonfia la rete. Nella prima fase, gli ospiti sono molto attenti nelle marcature preventive con Costa che si mostra come uomo in più della compagine foggiana. I satanelli al 19′ raddoppiano con un’azione da manuale. Schenetti scambia con Petermann, che serve Di Noia, la cui sponda di testa è un assist al bacio per la zuccata vincente di Garattoni. 0-2 e tutto troppo facile per gli avanti rossoneri, con la retroguardia nerazzurra in bambola. Giorgini mura, in corner, il tiro di Ogunseye, al 27′. Il monologo rossonero continua al 33′. Perfetto inserimento di Di Noia, che si incunea facilmente in area e sfrutta alla perfezione un perfetto cross di Peralta, per il tris del Foggia. La reazione dei padroni di casa è totalmente inesistente e Nobile risulta spettatore non pagante. Conclusione potente di Rizzo, al 41′, con Cardinali che devia in angolo. È l’ultimo squillo di un primo tempo a senso unico, che porta le squadre al riposo sul parziale di 0-3.

Amodio e Carletti rilevano Barberini e Fabrizi alla ripresa della contesa, tra le fila del Latina. I laziali provano ad alzare il baricentro ma il refrain della seconda frazione resta immutato. Foggia padrone del campo e Latina assente sulle seconde palle e dalla circolazione lenta. Petermann, dalla distanza, chiama al tuffo l’estremo difensore casalingo, al 52′. L’episodio che smuove l’ inerzia del match giunge al 55′, con Carletti che va giù su contatto con Garattoni. Penalty e gol per lo stesso calciatore. Situazione ribaltata, tre minuti dopo, con Giorgini, che atterra Sciacca con una netta trattenuta. Rosso e rigore. Petermann trasforma e fa poker: 1-4. Il neoentrato D’Ursi spreca, a porta vuota, la chance della cinquina, al 75′. La gara è chiaramente indirizzata. Girandola di sostituzioni, con i dauni a giocare con il cronometro. Nel terzo minuto di recupero c’è gioia anche per Costa, che mette in porta una punizione deviata per la “manita” foggiana. Il fischio finale del direttore di gara manda in archivio l’incontro e l’anno solare rossonero. La banda Gallo continua la sua ascesa, sale a quota 29 punti in classifica, in sesta posizione e dà appuntamento al prossimo 7 gennaio 2023, quando allo Zaccheria arriverà l’Az Picerno.

A cura di Antonio Monaco. Latina, 23 Dicembre 2022