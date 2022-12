Illiceto: “Auguri per un Natale nell’era del vuoto”

Manfredonia (Fg), 23 dicembre 2022 – Auguri per un Natale nell’era del vuoto, a cura di Michele Illiceto:

Caro lettore,

fra poco celebrerai il Natale. E, anche se non sei credente, comunque, tuo malgrado, ti senti come avvolto dalla sua atmosfera. Forse lo vivrai solo come un’occasione per stare in pace e serenità con i tuoi familiari e conoscenti. Certamente è un momento per interrogarti come me, credente, sui grandi temi di questo nostro tempo difficile e indecifrabile. D’altronde, è inutile nasconderci il fatto che il Natale ormai ha molto poco di religioso.

Anche il filosofo esistenzialista ateo J.P Sartre, premio Nobel per la Letteratura, durante la sua prigionia, nella seconda guerra mondiale, nel Natale del 1940, colse l’occasione per riflettere sul significato della Natività colta dal punto di vista soltanto umano, scrivendo per i suoi compagni di prigionia un breve pezzo teatrale.

Certo, non è un Natale facile quello che ci accingiamo a vivere. Veniamo da un periodo complicato e complesso, ricco di incognite, aperto a nuove sfide che a stento riusciamo a capire e decifrare. Sono stati anni difficili. Prima la pandemia, poi la guerra, ora la crisi energetica, mentre nuovi equilibri geopolitici si vanno ridisegnando, con il rischio di una guerra nucleare sempre alle porte, in un contesto dove pare che la pace sembra sempre più compromessa e lontana.

Sembriamo tutti un poco smarriti e disorientati. Sfiduciati e bloccati dall’accavallarsi di nuove paure e nuove forme di incertezza. Ma anche felicemente spiazzati e sorpresi per la forza d’animo e il grande coraggio che stanno mostrando le donne e i giovani iraniani nella lotta per la difesa dei diritti fondamentali di ogni uomo.

E allora, viene da chiedersi, quale significato potrà assumere quest’anno il Natale per gente disormeggiata e dismessa come noi.

Una chiave di lettura che ti propongo è quella che ci consente di leggere la nostra attuale condizione come di chi all’improvviso si è trovato spogliato. E il Natale è un’occasione per riflettere su quale senso dare a questa nostra spoliazione.

Certo, in primo luogo a spogliarti possono essere gli altri, quando ad es. ti tolgono la loro stima, il loro affetto. Quante volte ti sarà capitato di essere stato lasciato solo. Diventato invisibile a tutti, hai avuto come la sensazione di scomparire. Hai scoperto che essere sui social non è sufficiente per non sentirti solo. Hai compreso che non ti basta la visibilità per esistere e per significare. Ci vuole ben altro! E questo gli altri non te lo danno. E non perchè non vogliono, ma semplicemnte perché non ce l’hanno neanche loro. Questo “altro” manca anche a loro!

Poi ci si mette anche la vita con i suoi imprevisti e i suoi sgambetti, che ti spoglia fino al midollo. E lo fa proprio dopo averti vestito e indorato. La vita prima dà e poi toglie. Rimescolando le gerarchie istituite sul principio del più forte, essa ti costringe a rimetterti in gioco, a tornare sui tuoi passi. Con i suoi eventi dolorosi, la vita non risparmia nessuno, a tutti dispensando la propria quota di dolore. A volte, ti fa a pezzi, fino a farti sentire come se il mondo ti crollasse addosso. E tu, ne esci infiacchito, come tornato al punto zero dell’esistenza. E in questa situazione ci si trova nudi, come Giobbe, senza più punti di appoggio. Senza più certezze o sicurezze. Dove eanche Dio, se lo è stato, non lo è più.

A volte, sei tu stesso a spogliare te medesimo con le tue scelte sbagliate, i tuoi errori e i tuoi fallimenti. Potresti trovarti perso in una bottiglia o in una siringa. O, forse, anche in un locale a luci rosse, o, peggio ancora, in una prigione rinchiusi a vita per il male che hai compiuto. Male che, fatto agli altri, si ritorce anche contro di te. Ed è qui che cominci a sentire dentro di te il niente. Un vuoto assurdo che comincia a divorarti, ad annichilirti. Tutti gli amori promessi ti abbandonano e tu stesso non hai più motivo per amarti. Cominci a sentirti come il figliol prodigo, che, nel porcile, pasceva l’insignificanza della propria esistenza gettata in un luogo che non era all’altezza del suo rango.

Ebbene, è proprio qui che il mio Dio – il Dio nel quale io credo – vuole nascere. Nel tuo niente. Nella tua non credenza come anche nella tua fede sbagliata. Nelle tue false verità e in tutte quelle fragili certezze che hai costruite, prendendo a misura solo te stesso. Nella grotta buia delle tue cadute e delle tue illusioni. Nella culla vuota delle tue incursioni e delle tue trasgressioni. Nel terra, orfana di cielo, del tuo radicale spaesamento. Nelle notti folli, senza alcuna stella, dei tuoi inutili divertimenti e delle tue fughe da un passato che ti ancora rincorre. Nei sentieri nomadi del tuo sradicamento. Nella lunga lista delle tue passioni tristi. Nei tuoi desideri rovesciati, e in quella tua sete di Infinito di cui non ti accorgi e che invece hai frainteso.

Sia chiaro: Dio non viene per tappare i buchi della tua vita forata, o per rimediare ai tuoi errori. Non viene a rattoppare pezze cucite male. Non viene per sostituirti laddove tu non riesci. No! Non viene neanche a portare quella pace di cui non siamo capaci, e che, invece, spetta proprio a noi costruire. Egli non viene a riempire, ma al contrario viene a fare il vuoto. Un vuoto più grande e profondo di quello creato da noi. Solo che il suo vuoto non ha la forma della tomba, ma di un grembo che rigenera, perché risveglia in noi la nostalgia di un Infinito che ci strugge.

Egli viene a fare il deserto nella nostra ingordigia delusa, nella nostra falsa sazietà. In quella cupidigia di cui siamo schiavi. In tutte le immagini false che io e te ci siamo costruiti per apparire perfetti e invincibili agli occhi degli altri. Egli viene per svuotare i luoghi colonizzati dalle tante cose inutili di cui ci siamo riempiti per rincorrere una felicità che niente e nessuno potrà mai darci.

Egli viene a liberarti dai tuoi affanni e dalla paura di essere fragile e vulnerabile. Da ciò che, dividendoti da te, finisce per metterti anche contro di te. Da tutto ciò che sembra dio ma che Dio non è. Viene nel cuore delle tue idolatrie, per frantumarle e smascherarle come fallaci e ingannatrici. Egli non ti vuole alienato o dipendente, né succube o sedotto. Non vuole che tu ti lasci mercificare in nome di un piacere che vale meno di quella bellezza, che, come suo riflesso, è in te.

Egli vuole il tuo cuore libero. Vuole che tu faccia pace con te stesso. Che ti ricomponga e faccia unità prima dentro di te e poi fuori di te, per essere pronto a incontrare gli altri, e con loro riuscire a fare comunità, sì da fare più belle le nostre città.

Egli vuole liberare il tuo pensiero perché tu possa di nuovo cercare la verità su di te, sugli altri e sul mondo. Vuole liberare le tue emozioni, imbrigliate da facili seduzioni, e i tuoi sentimenti perché tu sia capace di legarti senza ferire nessuno. Vuole sciogliere i tuoi desideri incatenati alla banalità e all’ovvio, alle mode dominanti oggi, perché tu possa elevarti a quella bellezza che, nascosta, già splende dentro di te e che aspetta solo di esser risvegliata.

Insomma, vuole nascere in te perché tu rinasca in Lui. E, in Lui, possa ritrovare quella parte di te che hai cercato altrove senza mai trovarla davvero, perchè solo Lui l’ha in custodia. Devi trovare Lui per ritrovare te. Ma tu non puoi cercarlo se non ti lasci cercare da Lui.

Ecco allora il Natale. Egli, per fare tutto questo, da Dio che era, si è fatto uomo. Uomo come te e come me. Si è fatto carne per dare dignità alla tua carne. A quella carne che spesso disprezziamo nei malati o nei fragili. Per dare spessore alla tua creaturalità. Per prendere forma nel tuo volto, come tu nel Suo. Per essere quell’uomo che tu vorresti essere, ma che da solo non riesci ad essere.

Egli, da ricco che era, si è fatto povero per te. Si è spogliato per entrare nella tua spoliazione. Si è denudato per entrare nella tua nudità. Nel tuo punto zero. Nel tuo cielo senza Dio, si è fatto nomade accanto a te e dentro di te. Per elevarti si è abbassato, e, per divinizzarti, si è umanizzato. Per celebrarti si è dimenticato. Per rivestirti, si è spogliato. Tu vali molto. Sei prezioso ai suoi occhi. E nessuno ama te come ti ama Lui. Neanche tu! Lui ti ama più di te!

E’ venuto a cercarti mentre tu non lo cercavi. Da padrone si è fatto servo e da Signore si è fatto amico. Da Creatore si è fatto creatura e, come in Maria di Nazareth, da padre per te si è fatto figlio in te.

E allora, concludo questa mia lettera di augurio, dicendoti: celebra il Natale e lascia che – come ha scritto in un suo bel libretto il filosofo ateo Massimo Cacciari – anche tu possa generare Dio. Genera Dio, lasciandoti generare da Dio. E se ciò avverrà, a Natale non nascerà solo il Figlio di Dio, ma nascerà anche l’uomo, figlio nel Figlio. Quest’uomo, che rischia di scomparire, nascerà in Iran, in Afghanistan, in Ucraina, in Russia, a Betlemme. Nella nostra città.

Nascerà in Te e non in una grotta. Perché la grotta sei tu. Devi solo guardarti dentro e scoprire le tracce dell’Invisibile, o come lo chiamava Battiato, dell’Inviolato.

Perciò, auguri per un Natale di vera rigenerazione!