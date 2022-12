MANFREDONIA (FOGGIA), 23/12/2022 – “Monopolio (dal greco μόνος mònos «solo» e -πώλιον pólion da πωλεῖν polèin «vendere») è una forma di mercato, dove un unico venditore offre un prodotto o un servizio per il quale non esistono sostituti stretti (monopolio naturale) oppure opera in ambito protetto (monopolio legale, protetto da barriere giuridiche).[1] Consiste insomma nell’accentramento dell’offerta del mercato di un dato bene o servizio nelle mani di un solo venditore, nel caso di un solo compratore si dice monopsonio.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n62 del 1 luglio 1999 si stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno le associazioni e le istituzioni scolastiche interessate possono presentare le relative istanze per lo svolgimento delle attività sportive e per la disputa dei campionati ai quali partecipano . Il 7 Novembre 2022 , il sottoscritto con il proprio Dirigente e addetto all’Ufficio Sport , ha ricevuto , in Sala Consiliare , tutte le Associazioni che hanno presentato istanza , al fine di consentire la necessaria programmazione per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari .

Con Determina dirigenziale n1330 del 10 Novembre 2022 abbiamo pubblicato il calendario invernale degli impianti sportivi comunali Scaloria e Dante Alighieri. N.B Tutte le associazioni che hanno richiesto l’uso dell’impianto hanno ricevuto l’autorizzazione per svolgere la propria disciplina. Richieste pervenute (pomeriggio):PalaScaloria : Manfredonia C5 – Arcieri Sipontum – Polizia Locale – Gymnasia – Uisp Tot.società 5 PalaDante: Delfino – Angel Basket – Volley Club – Gargano 2000 Tot.società 4

Autorizzazioni concesse : PalaScaloria : Manfredonia C5 – Arcieri Sipontum – Polizia Locale – Gymnasia – tot.4 società . PalaDante: Delfino – Angel Basket – Volley Club – Gargano 2000 – Uisp ( su richiesta del suo delegato ) – tot.società 5

Richieste pervenute (mattino):PalaScaloria: Roncalli (richiesta effettuata dopo il 7 Novembre) PalaDante : I.P.O.E.A – Delfino Autorizzazioni Concesse: PalaScaloria : Roncalli PalaDante : I.P.O.E.A – Delfino

PRIORITA’ DI SCELTA DELLE CONCESSIONI ART. 14

Il Comune, in sede di formazione del calendario delle assegnazioni, in presenza di più domande di concessione per un medesimo impianto nello stesso periodo, determina la priorità di scelta in base ai seguenti criteri:

a. data di prima affiliazione al CONI o ad Enti di promozione di rilevanza nazionale;

b. partecipazione ad attività sportive ufficiali, tenendo conto del tipo di attività ufficiale da svolgere e della categoria e/o serie sportiva di appartenenza;

c. programma di attività svolte;

d. programma di attività da svolgere;

e. numero degli atleti tesserati;

f. data di presentazione dell’istanza.

Cara Consigliera Valente :

– perchè ha posto l’attenzione proprio sul PalaScaloria e non anche sul PalaDante ?

– perchè non chiede che venga reso Polivalente anche il PalaDante ?

Tra le società : Manfredonia C5 – Angel Basket – Volley Club , c’è un gentlemen’s agreement per la divisione degli impianti ormai consolidato e varia in funzione delle necessità delle stesse.

Il suo era velatamente un attacco fatto proprio per mirare la mia persona e non può negarlo assolutamente.

Il Manfredonia C5 utilizza lo stesso impianto con i medesimi orari dalla stagione agonistica 2003-2004 e come può apprendere dall’analisi sopra c’è un equa ripartizione delle società tra i due Impianti. Come può notare non è stato esercitato nessun abuso, anzi.

Sulla questione sponsor: deve essere fiera che una società ( A&G Vitulano Srl ) di Manfredonia, riconosciuta a livello Nazionale e che tra collaboratori diretti e indiretti da lavoro a più di 600 persone , decida di investire nello Sport e dare sostegno alle Associazioni Sportive di Manfredonia. Noi essendo Sipontini abbiamo deciso di investire, orgogliosamente, nello sport cittadino ma potremmo farlo, tranquillamente, in qualsiasi altra parte d’Italia, avendo sedi non solo a Manfredonia ma in 4 regioni .

Giusto per citarle alcune delle sponsorizzazioni degli ultimi anni :

A.S.D Manfredonia Calcio

A.S.D Barletta Calcio

A.S Roma

S.S Lazio

A.C Milan”

Lo riporta l’Assessore Sviluppo, Occupazione e Sport Antonio Vitulano.