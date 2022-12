Manfredonia. Abbracci natalizi per gli anziani ospiti dell’ASP SMAR (FOTO)

(NOTA STAMPA). In questo periodo di Avvento, gli anziani ospiti della Casa di Riposo “ANNA Rizzi” dell’ASP SMAR di Manfredonia hanno ricevuto le graditissime visite di chi ha voluto donare loro un sorriso, il calore di un abbraccio, un “dolce” pensiero.

Tra questi, il Sindaco della Città Ing. Gianni Rotice, l’Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Manfredonia, la Banda musicale della Scuola Perotto di Manfredonia accompagnata dalla consigliera comunale Liliana Rinaldi, l’Associazione di promozione sociale di tutela dei diritti di disabili e anziani “Gli Amici di San Pio” di San Giovanni Rotondo con il suo presidente, Graziano Leuzzi.

A tutti loro, proprio a tutti, va il ringraziamento di cuore da parte dell’ASP SMAR.

Il suo Commissario Straordinario, Giacomo Francesco Forte, ha voluto sottolineare tutti gli aspetti positivi che tali manifestazioni di affetto e attenzione producono sul benessere degli ospiti e non solo – “il Natale è la festa delle piccole cose, un promemoria che dovrebbe ricordarci il suo messaggio tutto l’anno” – ma ha voluto ringraziare ancora una volta anche chi questi sorrisi e questo affetto lo manifesta concretamente tutti i giorni prendendosi cura degli anziani come fossero i propri genitori, i propri nonni.

“Il mio ringraziamento di cuore va a tutti i familiari e caregiver degli utenti, agli operatori dell’ASP e della Società che gestisce il servizio in Casa di Riposo per l’impegno, la dedizione, lo spirito di sacrificio e abnegazione che tale servizio richiede, ogni giorno”. E ha aggiunto: “NESSUNO, proprio nessuno dimentichi chi è in prima linea e chi lo è stato durante la drammatica fase pandemica. Un Sereno e Santo Natale a tutti”.

ASP SMAR