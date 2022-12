Manovra. Giandiego Gatta: “Dobbiamo fare di tutto per il rilancio della pesca”

Roma, 23 DICEMBRE 2022 – E’ intervento a Roma l’On. Giandiego Gatta sulla discussione della Legge di Bilancio: “La discussione sulla legge di bilancio non può esaurirsi senza che sia trattato nello specifico un settore importantissimo per questo Paese che è il settore ittico: noi di Forza Italia siamo fermamente convinti delle potenzialità che questo comparto esprime ed abbiamo il dovere di fare di tutto per contribuire al suo percorso di rilancio. In primis, bisogna interagire al meglio con le Istituzioni sovranazionali, le cui decisioni condizionano sempre di più l’attività quotidiana dei nostri pescatori, che chiedono maggiore attenzione alle peculiarità dei nostri mari ed alle specificità territoriali delle attività di cattura.

Occorre fare di più e meglio del passato. Un esempio per tutti, il fermo obbligatorio. Bisogna intervenire a Bruxelles per scongiurare il pericolo che la fissazione di nuovi limiti allo sforzo di pesca si traduca in un numero troppo elevato di giornate di fermo.