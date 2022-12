Meteo Puglia, Natale e Santo Stefano al caldo con un anticiclone record

FOGGIA, 23/12/2022 – (adnkronos) Un Natale storico con un anticiclone africano mostruoso e temperature calde fino in Danimarca. L’Italia vedrà salire il termometro fino a 23-25°C in Sicilia e Sardegna , ma sarà altrettanto straordinaria l’anomalia termica, cioè lo scarto rispetto alla media, prevista in Austria e Baviera: +12°C rispetto al clima tra Natale e Santo Stefano. In Puglia un Natale con caldo record, 100 lidi balneari riaprono per le feste. Attese temperature fino a 20 gradi, almeno 15 stabilimenti balneari, oltre ai bar, metteranno a disposizione lettini e sdraio ma altri potrebbero seguirne l’esempio

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma dunque l’Anticiclone di Natale, non solo in Italia ma su gran parte dell’Europa: per trovare temperature tipiche del Bianco Natale dovremo salire fino in Lapponia, dove gli Elfi prepareranno i regali con minime di -10°C e massime di -5°C: appare dunque confermato, come previsto da più giorni, un Natale 2022 quasi primaverile e con sole prevalente in Italia. A questo punto, sfogliando i proverbi, troviamo conferme sulla possibilità di una Pasqua fredda il prossimo anno: ‘Natale col sole, Pasqua col tizzone’, ‘Se il Natale è verde la Pasqua sarà bianca’, ‘Natale asciutto, Pasqua melmosa’… insomma per il freddo, la neve o la pioggia dovremo rimandare tutto al 9 aprile 2023 quando appunto cadrà la Santa Pasqua, stando ai proverbi.

Oltre alle piogge in Valle d’Aosta, è prevista pioviggine sul fianco tirrenico, in Toscana, Campania e Calabria: le gocce su queste zone saranno comunque decisamente piccole e poche. La giornata di sabato vedrà poi un ulteriore miglioramento con l’espansione dell’Anticiclone Africano su tutta l’Italia: ad eccezione di locali addensamenti sulle stesse zone, cioè dalla Liguria fino alla Calabria, sulle regioni adriatiche, sulle Alpi e sul resto del Sud il tempo sarà soleggiato e mite; per il Santo Natale il record di 22°C del 2009 a Catania potrebbe essere superato, così come altre temperature storiche del Centro-Sud.

In seguito, dopo il Caldo Natale, l’Anticiclone Africano continuerà a stazionare sull’Italia, almeno fino al 29 dicembre: per San Silvestro emerge invece uno scenario alquanto bizzarro. I modelli meteorologici indicano la possibilità di un ciclone di San Silvestro sull’Italia con forte maltempo da Nord a Sud. Rovinerebbe i piani per il Cenone e per il brindisi del 2023. Al momento è solo una proiezione ed è probabile che verrà smentita dai prossimi aggiornamenti, intanto godiamoci un Santo Natale di serenità e di cielo in prevalenza sereno.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 23. Al nord: nebbia e cielo coperto in pianura, sole in montagna salvo in Valle d’Aosta dove sono attese piogge. Al centro: nuvoloso con pioviggine isolata sul versante tirrenico, sole sulle adriatiche; clima mite. Al sud: pioviggine sulla Calabria tirrenica, meglio altrove.

Sabato 24. Al nord: coperto in pianura, sole in montagna. Al centro: nubi basse sparse lungo il versante tirrenico, bello altrove. Al sud: soleggiato e caldo per il periodo.

Domenica 25. Al nord: grigio in pianura, pioviggine in Liguria, bello sui monti. Al centro: cielo coperto con pioviggine in Toscana, meglio sulle adriatiche. Al sud: sole e caldo record per il periodo.

Tendenza. Anticiclone Africano indisturbato almeno fino a Capodanno.