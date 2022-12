“Pinuccio”, già medico di Casa Sollievo ed amico di Rignano non c’è più

FOGGIA, 23/12/2022 – É volato al cielo, ieri sera, in San Giovanni Rotondo, Pinuccio Rinaldi, originario di Rignano Garganico. Se ne è andato in silenzio, per via di un improvviso infarto, lasciando interdetti e addolorati un po’ tutti, a Rignano Garganico e a San Giovanni Rotondo.

Tanto, a cominciare dalla moglie, dai figli, dai nipoti, ai cognati e parenti vicini e lontani, per finire alle comunità di entrambe le cittadine di residenza e di nascita. Aveva 76 anni, ben portati e in perfetta autonomia, di cui circa una quarantina, trascorsi interamente in qualità di medico-specialista geriatrico alle dipendenze di Casa Sollievo della Sofferenza. Figlio di Elisa Ponziano, una famiglia assai nota e benvoluta da secoli, per aver dato al paese originario e al mondo illustri e stimati personaggi nel campo religioso e civile. Il papà Michele era un uomo colto ed onesto, nonché un valido docente alle Elementari di Santa Chiara in Foggia, dove fu collega dell’artista Lorenzo Scarpiello e di altri personaggi “in” del mondo della cultura.

Di chi scrive era un amico stretto, unitamente al fratello Mario, ingegnere super in quel di Foggia, a Rignano, e in provincia. Chi scrive lo conosceva e frequentava sin da piccolo. Lo stimava assai anche come medico, per via del suo incontrovertibile sapere tecnico – scientifico che faceva di lui un super bravo. Pertanto, la sua inattesa dipartita dispiace assai al sottoscritto e alla sua famiglia. E questo anche perché la settimana scorsa era venuto a trovarlo a Rignano, intrattenendolo a discutere di tante cose, unitamente ai ricordi dei suoi grandi zii religiosi, quali i francescani Padre Venanzio e Padre Michele, nonché del benedettino vallombrosano, Don Bruno, stimato docente in matematica- Fisica e Latino di chi scrive e di altri al collegio di Montenero. Oh quanti ricordi! Che Dio lo abbia in gloria!

Qualche giorno fa, mi aveva telefonato per comunicarmi altre novità sul citato suo zio Don Bruno, di cui stiamo concludendo un’approfondita ricerca biografica assieme agli ex -allievi del probandato benedettino- vallombrosano di Montenero, originari di Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e di San Marco in Lamis, indispensabile per la commemorazione di questo personaggio nel maggio del prossimo anno. Dei passi già fatti era rimasto assai soddisfatto e felice, promettendoci di risentirci a presto. Quel presto è diventato oggi un non più

I funerali avranno luogo, domani , con inizio alle ore 11.00 nella centralissima Chiesa di San Giuseppe Artigiano, nella città di Padre Pio. Santo, quest’ultimo, di cui era assai devoto e partecipe di tutte le iniziative religiose e civili in suo onore. La direzione della presente testata unitamente alla redazione esprime a tutta la sua famiglia, le comunità dove lui ha vissuto, il più vivo ed avvertito cordoglio. Addio, dottor Rinaldi, la tua scienza e bontà resterà sempre scolpita nei nostri cuori e ricordi! Fonte: Rignanonews