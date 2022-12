Rotice: “Presenti lì dove ce n’è più bisogno, tra i più fragili”

Nella giornata di ieri abbiamo avuto il piacere di essere accolti delle strutture ASP SMAR “Anna Rizzi” e “Casa Famiglia Don Carmone” e passare lietamente qualche ora di gioia con operatori ed ospiti. Con noi, i bravissimi ragazzi della banda musicale dell’ Istituto Comprensivo “Don Milani uno + Maiorano” . Ricordiamoci di essere presenti e vicini a chi ne ha più bisogno sempre, anche nei giorni di festa.

Una vera comunità è come una grande famiglia, si resta tutti uniti e nessuno resta indietro. È il mio miglior auspicio di auguri natalizi. Ringrazio i referenti, operatori ed ospiti delle due strutture per la splendida accoglienza; la Consigliera Liliana Rinaldi per aver coordinato l’iniziativa; i consiglieri Facciorusso, Fabrizio, Delle Rose e Riganti per la presenza ed il supporto; i ragazzi della banda musicale dell’ IC “Don Milani” e gli insegnati Cusenza Giovanni, Grifa Matteo e Anny Lo Popolo; la “SSD Basket Giuseppe Angel” e Luigi Bocolo per la messa a disposizione dei pulmini ed il trasporto dei giovani musicisti”. Lo scrive il Sindaco Gianni Rotice.