Totaro: “Manfredonia ha perso 10 mln di euro dai Distretti Urbani del commercio”

La logica è sempre la stessa: interventi correnti ed assenza di programmazione e visione politica di lungo periodo. Già anni fa, il MoVimento 5 Stelle Manfredonia era intervenuto per sollecitare l’ente in merito alla costituzione dei DUC ma non se ne fece niente e quei soldi sfumarono. Purtroppo oggi la situazione non è cambiata e si procede in continuità piuttosto che nel solco della tanto sbandierata discontinuità col passato. Difatti, oltre a prendere atto della mancata partecipazione ai bandi del passato, registriamo la mancata creazione dei necessari e propedeutici atti amministrativi, condizioni necessarie seppur non sufficienti per potervi aderire in futuro.