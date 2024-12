Un 2025 ricco di soprese per il BerAlive il podcast di Berardino Iacovone, il creator da milioni di visualizzazioni originario di Ischitella.

L’avventura su Anita Tv per l’anno prossimo prevede tante sorprese, moltissimi ospiti, domande ‘scomode’ e proposte ‘indecenti’, ma sempre con il sorriso.

Gli Auguri di Buon Natale arrivano in una puntata speciale direttamente da Antonino, storico vincitore di ‘Amici’, cantante e autore di grande successo.

Nato a Foggia come Berardino, ci tiene a replicare a chi parla male della sua città: “Chi non è mai stato a Foggia non sa cosa si perde”. “

Si parla sempre male del Sud, quando poi le stesse cose succedono anche a Milano”. Dopo anni un po’ in giro e poi a Roma, “a giugno di quest’anno, ho deciso di ritornare ‘a casa’, perché avevo bisogno di vita lenta. Di rallentare un attimo”. “Trovo sempre tanto amore quando scendo a Foggia e non è mai una cosa scontata essere amati nel proprio paese d’origine”. “La mia giornata ‘foggiana’ inizia al bar dove vado in pigiama e occhiali da sole e finisce con l’aperitivo delle 19 con gli amici di sempre!”

E questo dunque il segreto della tua popolarità? Essere sempre te stesso?

“Si probabilmente perché mi sono sempre mostrato come sono realmente. Il ragazzo partito da una tabaccheria di Foggia, che ha preso un treno notturno con il suo panino con la frittata e ha passato le selezioni di Amici. Quindi forse molti hanno visto in me la realizzazione di un classico figlio di mamma italiana”.

“Amici” di Maria De Filippi è stato il trampolino di lancio: “una grande fortuna, un’esperienza molto impegnativa, in cui ho avuto la fortuna di poter studiare canto, ballo e recitazione e da cui ho eriditato una preparazione allo spettacolo”. Da lì il percorso è stato lungo e non privo di ostacoli, “devi avere una bella corazza”. Nel 2005, il suo primo singolo ‘Ce la farò’ e l’anno successivo il suo primo album ‘Antonino‘. Nel 2013, ha scritto per Emma Marrone il brano ‘Chimera‘. Tra il 2008 e il 2011 le partecipazioni al Capodanno di Rai1 e le due edizioni vinte a Tale e quale show e Natale e quale show.

Nel 2020 realizza un piccolo grande sogno: “ho prodotto e pubblicato ‘Christmas’ il mio Album Natalizio presentandolo al Concerto di Natale in Vaticano. Fu un’emozione indescrivibile