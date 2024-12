Si è concluso con grande partecipazione il 10° Congresso Territoriale UISP Foggia-Manfredonia, intitolato “Appunti per il Futuro”. L’evento, svoltosi domenica 22 dicembre presso l’Auditorium C. Serricchio di Palazzo dei Celestini a Manfredonia, ha rappresentato un momento di confronto, bilancio e progettazione per il futuro dello sport sociale sul territorio. Il Congresso ha segnato il passaggio di testimone alla guida del comitato: dopo due mandati, Orazio Falcone passa il timone a Nancy Zorretti, eletta all’unanimità Presidente. Nancy, prima donna alla guida del comitato, ha posto al centro del suo programma i temi della crescita, del lavoro di squadra e della prosecuzione della diffusione capillare della UISP a livello territoriale.

“Raccolgo un testimone importante e la nostra sfida ora sarà quella di ampliare ulteriormente la rete UISP, rafforzare le collaborazioni sul territorio e continuare a fare dello sport un potente motore di inclusione, lotta alla discriminazione e cambiamento sociale – ha dichiarato la neo eletta Presidente Nancy Zorretti – nell’ottica di quella transizione sportiva che la UISP sta portando avanti, non ultimo con il progetto TranSport che vede il nostro comitato pienamente coinvolto. Immaginare una crescita esponenziale è possibile, abbiamo preso anche oggi gli appunti per realizzarla“, ha dichiarato.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi amministratori locali, fra cui il Sindaco di Manfredonia Domenico la Marca, l’On. Giandiego Gatta, Lea Basta, Assessore al Welfare del Comune di Monte Sant’Angelo, Giovanni Vergura, Assessore allo Sport del Comune di Monte Sant’Angelo, Francesco Schiavone, Assessore alle Opere Pubbliche, Infrastrutture e Identità Territoriale del Comune di Manfredonia, Caterina Foresta, Vice Sindaco del Comune di Carpino, Daniela Carbonella, Assessore al Welfare del Comune di Sannicandro Garganico.

Tutti hanno sottolineato l’importanza di una sinergia tra istituzioni e associazioni come UISP. “Lo sport è un elemento chiave per costruire comunità più forti e coese, ma anche felici” è stato il filo rosso degli interventi.

Significativi gli interventi dei rappresentanti UISP regionali: Antonio Adamo, Presidente UISP Puglia e Livia Torre, Vice Presidente UISP Puglia. È intervenuto anche Luca Augenti, Presidente del Comitato UISP Taranto. Fondamentale aver rilevato quanto sia centrale il ruolo della UISP nella promozione di valori inclusivi e sostenibili. “La nostra rete è un esempio concreto di come lo sport possa diventare un collante sociale, capace di unire e valorizzare i territori“.

In apertura di congresso, la relazione di fine mandato di Orazio Falcone, visibilmente emozionato. Sono stati da lui ripercorsi gli ultimi otto anni del comitato, ricordati i traguardi raggiunti anche nelle difficoltà e ringraziato chi ha collaborato al suo mandato. “Lascio un comitato solido, consapevole e motivato a proseguire il cammino intrapreso. Relazioni, confronti e rapporti sono nati e cresciuti in questi anni: con loro crescerà anche la società che serviamo. Il gruppo di volontari che guida il nostro comitato crede in ciò che fa, vuole dare il proprio contributo a chi ha bisogno, un contributo in termini organizzativi, operativi, formativi e di assistenza al mondo sportivo, sempre facendo squadra, rete e sistema” ha poi concluso Orazio Falcone.

Il Congresso ha infine tracciato le linee programmatiche per il futuro,tra cui il potenziamento delle attività rivolte alle fasce più vulnerabili, una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale e il consolidamento delle collaborazioni con scuole, enti e associazioni.

Con gli “Appunti per il Futuro” presi durante il Congresso, l’UISP Foggia-Manfredonia si prepara ad affrontare nuove sfide, guidata dall’energia e dalla visione della sua nuova presidente e sostenuta dall’entusiasmo dei soci, delle istituzioni e della grande rete UISP.