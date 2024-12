Foggia. L'augurio di Monsignor Ferretti: 'Preghiamo per la pace e un Natale sereno per tutti' (VIDEO) ph enzo maizzi

Foggia, 23 dicembre 2024 – In vista delle festività natalizie, Monsignor Giorgio Ferretti, arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino, ha voluto rivolgere un messaggio di speranza e solidarietà alla comunità locale e oltre.

“Viviamo in un tempo segnato da numerosi problemi, sia a livello globale che nella nostra terra. Preghiamo per la pace in Ucraina, nella Terra Santa, e nella nostra amata Capitanata. Che questo Natale possa portare serenità nei cuori di tutti. Sarà per me un Natale trascorso qui, a Foggia, insieme alla nostra comunità. Ringrazio il Signore per quanto abbiamo realizzato quest’anno e affido con fiducia il prossimo 2025, anno giubilare della speranza” ha dichiarato Monsignor Ferretti.

Il messaggio del vescovo si è poi rivolto alle famiglie e a chi vive momenti di difficoltà. “Auguro un Buon Natale a tutti, con la speranza che nessuno debba sentirsi solo. La Caritas e la Comunità di Sant’Egidio hanno organizzato pranzi solidali per accogliere coloro che sono in difficoltà. Che sia un Natale sereno e che il 2025 porti pace e prosperità per tutti” ha concluso.

L’arcivescovo Ferretti ha infine invitato i fedeli a vivere con spirito di condivisione e gratitudine queste festività, rinnovando la speranza in un futuro migliore.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI