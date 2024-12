Foggia: Ottavio De Stefano in concerto

Per il programma di “Natale a Foggia 2024”, il cartellone di eventi natalizi del Comune di Foggia, lunedì 23 dicembre alle 20:00 si terrà un concerto gratuito presso la Chiesa dei Santi Guglielmo e Pellegrino. Protagonisti della serata saranno Ottavio De Stefano e la ‘OM Big Band’, con il concerto intitolato “Magic Christmas”.

Ottavio De Stefano, originario di Foggia e classe 1991, è un biologo nutrizionista e preparatore atletico, ma è diventato noto al grande pubblico per il suo talento come crooner. Con un timbro vocale unico, è capace di interpretare brani d’amore, standard jazz e pezzi di rock and roll. Dopo aver conquistato il secondo posto ad “Amici” nel 2011, ha intrapreso un lungo tour internazionale che lo ha visto duettare con artisti di fama mondiale come Tom Jones, cantare per Mel Gibson e collaborare con Tony Renis su progetti destinati al mercato americano.

In Italia, si esibisce in piazze e teatri accompagnato dalla OdS Big Band, diretta dal Maestro Antonello Ciccone. Insieme, propongono un repertorio che spazia dallo swing al rock and roll, dal pop alle celebri ballate, passando per gli standard jazz più amati.

