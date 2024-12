Foggia: questa sera la reunion ai Giardinetti di piazza Italia

Grande attesa per la reunion di questa sera, 23 dicembre, ai Giardinetti di piazza Italia a Foggia, un evento molto atteso dalle generazioni degli anni ’70, ’80 e ’90, che hanno vissuto gran parte della loro giovinezza in quel luogo simbolo di amicizia e di condivisione di storie di vita. Storie diverse, ma unite dal ricordo di quei giorni trascorsi insieme a Foggia. “Sarà una serata indimenticabile, con il cuore che batterà forte e le emozioni protagoniste. Sarà bellissimo ritrovarci tutti”, commentano gli organizzatori.

L’anno scorso è stato un successo straordinario, con decine di persone che hanno risposto all’appello. Quest’anno, l’entusiasmo è ancora più grande. Michele Basta, uno dei promotori insieme a Filippo Mendolicchio e Francesco Santoro, ha lanciato un messaggio sul gruppo: “The Giardinetti Day, la Reunion. Nessuno sa cosa ci riserverà questa serata, proprio come un anno fa. Lo scopriremo solo vivendo. In ogni caso, ci saremo, come ai vecchi tempi. Quest’anno ha un sapore speciale, le emozioni ci stanno travolgendo da giorni. Le previsioni meteo non ci spaventano, un salto per un saluto, un abbraccio, uno scambio di auguri per un buon Natale e ritrovare qualche vecchio amico non può che farci bene. Saremo in pochi, saremo in tanti, ma comunque vada, sarà un successo. Il bello è esserci sempre”.

Quella sera, tutto tornerà com’era prima, quando si condividevano emozioni, gioie e preoccupazioni davanti a una sigaretta o a un bicchiere di vino. Lì, dove sono nate amicizie e amori, dove il tempo sembra essersi fermato. E oggi, ancora una volta, ci si ritroverà per rivivere quei momenti, perché, per una sera, tutto tornerà com’era.

Lo riporta FoggiaToday.