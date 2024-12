Vigilia di Natale, le variazioni al traffico nel centro cittadino

In osservanza all’Ordinanza n. 608 del 20 dicembre scorso firmata dal dirigente dell’Ufficio Mobilità e Traffico Romeo Delle Noci, si comunicano i seguenti provvedimenti di circolazione da adottare nel centro cittadino in occasione della vigilia di Natale, domani martedì 24 dicembre.

Verranno chiuse al traffico veicolare (compresi velocipedi e veicoli ad essi assimilati), a partire dalle ore 9 fino alle ore 21:

Via Diomede – Piazza Giordano – Corso Cairoli – Via di Leva – Via Martire – Vicolo de Rosa – Via S. Maria della Neve – via Lanza (compreso il viale di raccordo con Piazza Cavour) – Via la Greca – Via Oberdan – Vico al Piano – Vico Teatro – Corso Garibaldi (tratto compreso tra Via Oberdan e Via Polare) – Via Dante Alighieri – Corso Vittorio Emanuele II (tratto compreso tra Via Diomede e Via Arpi) – Piazza Federico II – Via Duomo – Piazza del Lago –Piazza De Sanctis –Piazza Pericle Felici – Piazza Martiri Triestini – Via Bruno – Vico del Tesoro – Piazza XX Settembre – Via San Lorenzo – Via Valentini Vista Franco – Largo degli Scopari – Piazza Marconi – Piazza Cesare Battisti – Piazza Mercato – viabilità ciclabile di raccordo con Piazza cavour (compreso tratto tra via Torelli e Corso Giannone) – Piazza Cavour.

Verrà istituito il divieto di sosta con rimozione formata in:

Piazza Giordano – Via Santa Maria della Neve – Corso Cairoli – Corso Garibaldi (tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II e Via Polare) – Via Duomo – Piazza De Sanctis – Piazza del Lago – Piazza Federico II – Piazza Marconi – Via Dante Alighieri – Via Valentini Vista Franco – Largo degli Scopari – Piazza XX Settembre – Piazza Marcato.

Ancora, viene disposto su Via Mele e su Corso Garibaldi nel solo tratto compreso tra Piazza Martiri Triestini e Via Polare, il transito ai soli veicoli in ingresso e in uscita dal Parcheggio Russo; e che la sosta su Via Mele sarà consentita esclusivamente ai mezzi autorizzati e ai diversamente abili, come da segnaletica stradale ivi presente.