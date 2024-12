L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha avviato un’istruttoria per esaminare l’acquisizione di 2i Rete Gas da parte di Italgas, con particolare attenzione alla gara per il servizio di distribuzione del gas naturale nell’Atem Foggia 2. La notizia, riportata dal bollettino settimanale dell’Authority, evidenzia la necessità di approfondire l’operazione per valutare eventuali effetti distorsivi sulla concorrenza.

Il contratto di compravendita tra Italgas e il fondo F2i prevede clausole di non concorrenza e non sollecitazione che avranno una durata di due anni a partire dal completamento dell’operazione. Questi obblighi si applicano ai venditori e saranno validi sia in Italia che in Grecia.

PERCHÉ L’ANTITRUST INTERVIENE

L’attenzione dell’Antitrust si concentra sulla possibilità che l’acquisizione possa limitare in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati locali delle gare Atem (Ambiti Territoriali Minimi), ovvero le aree in cui vengono organizzate le gare per l’assegnazione del servizio di distribuzione del gas naturale. Secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, l’Autorità ha il compito di verificare se l’operazione possa creare una posizione dominante o rafforzare quella esistente, ostacolando così la competizione.

Tra i mercati sotto osservazione vi è l’Atem di Foggia 2, ma l’istruttoria si estende anche a numerose altre aree, tra cui Bari 2, Napoli 2, Roma 4, Milano 2 e Palermo 2. L’ampiezza del provvedimento riflette la portata nazionale dell’operazione e l’importanza strategica di garantire equità e trasparenza nel settore della distribuzione del gas naturale.

GLI EFFETTI SUI MERCATI LOCALI

La distribuzione del gas naturale è un settore regolamentato e frammentato in Atem, con l’obiettivo di garantire efficienza e competizione tra operatori. L’acquisizione di 2i Rete Gas da parte di Italgas, leader del settore, potrebbe alterare l’equilibrio competitivo, riducendo la possibilità per altri operatori di concorrere alle gare pubbliche.

L’istruttoria valuterà in particolare se l’operazione possa generare concentrazioni eccessive, limitando la pluralità di partecipanti alle gare per la gestione del servizio. L’Antitrust vuole evitare che un’eccessiva presenza di Italgas in diversi Atem possa tradursi in una posizione dominante, penalizzando i consumatori e riducendo la qualità del servizio.

LE PROSSIME TAPPE DELL’ISTRUTTORIA

L’Antitrust ha concesso alle parti coinvolte dieci giorni di tempo dalla notifica del provvedimento per esercitare il diritto di audizione. I legali rappresentanti di Italgas e F2i, o delegati, potranno presentare richieste di audizione presso la Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento per la Concorrenza 2 dell’Autorità. La richiesta dovrà essere inoltrata almeno tre giorni prima della scadenza del termine.

Nei prossimi mesi, l’Antitrust continuerà a monitorare gli sviluppi e pubblicherà i risultati dell’istruttoria. A seconda degli esiti, l’Authority potrebbe imporre misure correttive o vincoli per salvaguardare la concorrenza nei mercati locali.

