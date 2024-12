L’Assessora Delle Rose: “Chiarezza sui fondi per i dirigenti, nessun regalo ma adempimenti obbligatori”

In risposta alle recenti polemiche sollevate dal consigliere comunale di opposizione, l’Assessora al Personale del Comune di Manfredonia, Sara Delle Rose, ha rilasciato una dichiarazione per chiarire alcuni punti controversi legati al trattamento economico dei dirigenti comunali e alla gestione del personale. Secondo quanto affermato dall’assessora, le critiche mosse in merito ai cosiddetti “regali” ai dirigenti appaiono prive di fondamento. “L’importo complessivo destinato ai dirigenti non è frutto di decisioni discrezionali dell’amministrazione, ma si tratta di un adempimento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), che stabilisce il trattamento economico dei dirigenti, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato,” ha spiegato Delle Rose.

L’assessora ha sottolineato come il fondo relativo a tali retribuzioni, istituito dal 2016, sia un obbligo contrattuale a cui il Comune deve attenersi. “Parlare di ‘regali’ non solo non corrisponde alla realtà, ma risulta offensivo per l’impegno e la trasparenza con cui operiamo. Non si tratta di sprechi o di elargizioni arbitrarie, ma di rispetto delle norme vigenti,” ha aggiunto. Un altro tema oggetto di critiche riguarda l’organico comunale e l’incremento delle ore lavorative per il personale part-time. L’assessora ha precisato che l’amministrazione sta affrontando il problema con grande attenzione e senso di responsabilità: “Stiamo lavorando per conciliare l’aumento delle ore con le risorse disponibili nel bilancio comunale. È un processo che abbiamo maturato con prudenza, a differenza del passato, in cui questa eventualità non è mai stata seriamente considerata.”

Delle Rose ha infine commentato le accuse relative a presunti errori dirigenziali, invitando l’opposizione a svolgere un ruolo costruttivo: “Spero che le critiche possano essere un punto di partenza per un dialogo utile, ma è essenziale che si basino su dati concreti e non su affermazioni non verificate. Il nostro obiettivo è migliorare l’efficienza dell’ente e garantire il benessere dei lavoratori.” L’assessora ha concluso ribadendo l’apertura dell’amministrazione al confronto: “Siamo sempre disponibili ad analizzare le nostre azioni e accogliere suggerimenti utili. Piuttosto che denigrare, invito tutti a gioire dei risultati raggiunti insieme per il bene della comunità.”